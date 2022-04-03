Причём уже со дня на день.

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

Боевик Hood Outlaws & Legends не оправдал ожиданий ни игроков, ни разработчиков, довольствуясь унизительным 20-процентным актуальным пользовательским рейтингом, однако это вовсе не означает, что Sumo Digital всё бросит и крикнет «Ай, не получилось, да и катись оно колбаской по Малой Спасской». Наоборот: студия не опускает руки и продолжает поддерживать своё творение новым контентом.

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Так, на днях разработчики объявили о том, что уже пятого апреля в Hood Outlaws & Legends появится долгожданная функция кроссплея, которая позволит друзьям на разных платформах участвовать в совместных матчах. Стоит отметить, что кроссплей за последние два года стал одной из самых часто требуемых геймерами функций в играх: в период пандемии игры стали для многих единственной доступной формой развлечений.

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Что же до Hood Outlaws & Legends в целом, то вряд ли данное обновление спасёт ситуацию: «онлайн» у проекта ничтожный, оценки — крайне низкие. И ничто не предвещает изменения положения дел в лучшую сторону.