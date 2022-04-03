Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
В Сети всплыло возможное название следующего аддона к World of Warcraft
Ничего лучше из живых игр у Blizzard на сегодняшний день, увы, не осталось.
анонсы и реклама
Несколько видов RTX 3050 подешевели вдвое
Скидка 200 000р на 3080 Gigabyte Gaming
Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070
Скидка 100 000р на i9 12900K
RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза
650 000р скидка на комп Alienware

Быть может, Blizzard и устроила недостойную компании такого уровня истерику, «обрубив» россиянам на фоне известных событий возможность пользоваться своим магазином, в том числе и продевать подписку в World of Warcraft, из-за чего пышным цветом расцвели «Аллоды Онлайн», но во всём остальном мире «Вовка» всё ещё невероятно популярен. Поэтому вполне естественно, что ответственная за данный проект команда Blizzard имеет все стимулы для продолжения его поддержки.

реклама

И вот, сегодня внимательные датамайнеры, весь смысл существования которых заключается в поиске различной «секретной» информации, которую разработчики нередко специально оставляют в игровых файлах, чтобы подразнить вот таких любопытных ребят, наткнулись на любопытные сведения. Согласно тексту, размещённому в исходном коде официального сайта World of Warcraft, следующий крупный аддон к MMORPG носит название Dragonflight, и для него вскоре будет открыта специальная веб-страничка.

анонсы и реклама
Core i5 11600K <b>втрое</b> подешевел
455 000р скидка на топ карту NVIDIA
i5 12400 более чем в 2 раза подешевел
Более чем ВДВОЕ подешевела RTX 3080 ASUS
Вдвое упала цена <b>RX 6500XT </b>
RTX 3060 подешевела в ДВА раза
В ТРИ раза подешевел Ryzen 5 5600X
Скидка 120 000р на RTX 3070 в Ситилинке
32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза
Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке

Делать какие-либо выводы просто из названия дополнения мы не станем, поскольку это занятие в высшей степени неблагодарное. На текущий момент самым верным решением будет просто ждать момента истины. Скорее всего, дополнение, если оно действительно существуют, анонсируют уже в самой обозримой перспективе.

#blizzard #world of warcraft
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Разработчики Diablo IV рассказали о графике, визуализациях и локациях из игры
Blizzard в этом году изменит подход к проведению сезонных событий в Overwatch
Blizzard сообщила об открытии предварительных регистраций для Diablo Immortal на iOS
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Обзор 2.0 акустики Oklick OK-117
54
Ton Place - о том сколько можно заработать и стоит ли переводить туда подписчиков из Instagram и других соц. сетей
1
Топ 10 перспективных криптовалют в 2022
3
Есть ли DRM-Free игры в Steam и как продают "право на использование" под видом продукта
11
Мнение о мониторе AORUS FV43U и телевизоре LG OLED55B1RLA, или не все мониторы одинаково полезны
35
Проблемы и перспективы использования рельсовых орудий
9
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime H610M-A D4
15
Aquaball: краткий обзор и небольшой тест
+
Мои впечатления от игры Life Is Strange. Часть четвертая
+

Сейчас обсуждают

Стас Михайлов
13:44
Прикольно, а форму прокладки он принять может?
Использование медных термопрокладок снижает температуру памяти RTX 3080 GDDR6X на 25 градусов
Стас Михайлов
13:43
Да лучше уж мутанта с али, проработает дольше
Геймерские процессоры ощутимо подешевели в магазинах РФ – Core i9-12900K скинул 100 000р за 2 недели
Герц
13:42
Ну что ты завелся? У нищебродов философия такая, оправдявать свои возможности тем, что они "лучше чем топ у богатых лохов". Отсюда и понеслись байки что "жигуль ддля пацанов, иномарки для лохов", "Ксе...
Обзор 2.0 акустики Oklick OK-117
Стас Михайлов
13:41
В фк3 хватало и й3 2100
Геймерские процессоры ощутимо подешевели в магазинах РФ – Core i9-12900K скинул 100 000р за 2 недели
1TronpmG5
13:39
Ты "нипонил" о чем статья. Но политизированно испустил газ.
Есть ли DRM-Free игры в Steam и как продают "право на использование" под видом продукта
Александр Стройнов
13:39
Послушал эти Оклики,подключал к макбук эир напрямую,я не меломан но звук прям стремный какой то показался,дизайн тоже на любителя.Микролабы мой соло 2 мк2 лучше звучат и сцена чтоли объемнее как-то
Обзор 2.0 акустики Oklick OK-117
Стас Михайлов
13:38
Что вынудило? Конечно же война с россией
Представитель AMD объяснил, что вынудило Intel перейти на гибридную архитектуру
Герц
13:36
Это у совкодрочерных нищебродов древние колонки, которым 40 лет и которые рассохлись полностью, фанера расслоилась, а материал динамиков давно потерял свойства и сейчас обладает характеристиками матер...
Обзор 2.0 акустики Oklick OK-117
Dmitry Mitry
13:32
Не знаю, имея миллиарды долларов, прыщи можно вывести хотя бы?
Графический драйвер AMD может незаметно испортить настройки процессора Ryzen в BIOS
Ecowar
13:28
Надо было делать как Китай.Заманивать на свою территорию технологичные производства,тупо копировать их и начинать выпускать своё.Но нет..мы идёт более лёгким путём.
США расширяют антироссийские санкции, а учёные из РФ построят сканер для производства 10-нм чипов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем