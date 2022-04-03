Ничего лучше из живых игр у Blizzard на сегодняшний день, увы, не осталось.

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RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

Быть может, Blizzard и устроила недостойную компании такого уровня истерику, «обрубив» россиянам на фоне известных событий возможность пользоваться своим магазином, в том числе и продевать подписку в World of Warcraft, из-за чего пышным цветом расцвели «Аллоды Онлайн», но во всём остальном мире «Вовка» всё ещё невероятно популярен. Поэтому вполне естественно, что ответственная за данный проект команда Blizzard имеет все стимулы для продолжения его поддержки.

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И вот, сегодня внимательные датамайнеры, весь смысл существования которых заключается в поиске различной «секретной» информации, которую разработчики нередко специально оставляют в игровых файлах, чтобы подразнить вот таких любопытных ребят, наткнулись на любопытные сведения. Согласно тексту, размещённому в исходном коде официального сайта World of Warcraft, следующий крупный аддон к MMORPG носит название Dragonflight, и для него вскоре будет открыта специальная веб-страничка.

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Делать какие-либо выводы просто из названия дополнения мы не станем, поскольку это занятие в высшей степени неблагодарное. На текущий момент самым верным решением будет просто ждать момента истины. Скорее всего, дополнение, если оно действительно существуют, анонсируют уже в самой обозримой перспективе.