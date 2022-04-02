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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Экс-руководитель BioWare признал, что The Witcher 3 в своё время превзошла Dragon Age Inquisition
И даже объяснил, почему так вышло.
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Если спросить интересующегося видеоиграми человека, какая из двух RPG — The Witcher 3 Wild Hunt или Dragon Age Inquisition — является во всём превосходящей другую, то сомнений не будет: большинство назовёт ставшего культовым третьего «Ведьмака». На то есть много причин, вдаваться в которые мы в рамках данного материала не будем. Отметим лишь, что провал «Инквизиции» по отношению к «Дикой Охоте» на днях признал экс-руководитель студии BioWare Аарин Флинн.

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По словам господина Флинна, которые он произнёс в беседе с журналистом издания USA Today, основной причиной, по которой Dragon Age Inquisition так неудачно себя показала, стала необходимость готовить версии игры как для тогдашних консолей текущего поколения, коими являлись PS4 и Xbox One, так и для «пастгена» в лице PS3 и Xbox 360.

Данное обстоятельство серьёзно сковало возможности студии: от многих идей пришлось отказаться, поскольку значительная часть производственных ресурсов была выделена на подготовку сразу пяти версий игры. У The Witcher 3, которую решили выпускать без оглядки на «пастген», такого сковывающего фактора не было. Отдельно Флинн отметил движок Frostbite, опыта общения с которым у девелоперов на тот момент просто не было в достаточном количестве. С себя вины Флинн тоже не снимает: по его словам, он мог бы сделать больше, чтобы убедить руководство Electronic Arts в озабоченностях студии и проблемах, которые перед ней образовались.

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Как бы то ни было, что сделано, то сделано. Сейчас Флинн работает в студии Inflexion Games, занимающейся производством «выживастика» в сеттинге викторианской Англии. Что же до BioWare и Dragon Age, то в 2018 году студия анонсировала следующую часть франшизы. О которой, однако, до сих пор толком ничего неизвестно.

#bioware
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