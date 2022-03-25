На фоне происходящей сейчас горячей фазы глобального противостояния Activision Blizzard объявила о приостановке своей деятельности в России. Под нож попало и продление подписки в World of Warcraft, что привело к массовому оттоку российской пользовательской базы из популярнейшей MMORPG. Новой тихой гаванью для любителей MMO-игр стала отечественная «Аллоды Онлайн», разработчики которой сами не ожидали столь стремительного роста популярности.
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По словам руководителя «Аллодов Онлайн» Антона Турищева, в проекте наблюдается невиданная активность, превзошедшая даже релизные показатели двенадцатилетней давности. За последние недели аудитория игры выросла в десять раз и продолжает расти, что побудило разработчиков открыть уже три дополнительных подписочных сервера и готовить к открытию ещё один. В перспективе планируется увеличить число подписочных серверов в общей сложности до шести, семи и дальше по необходимости.
«Мы будем делать всё, что от нас зависит, чтобы этот шанс реализовать в полной мере», — заявил Турищев.