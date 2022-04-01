В Сети стала появляться информация о том, что Министерство науки и высшего образования РФ отправляет письма вузам «о переносе аудиовизуального контента».
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В опубликованных копиях писем ведомство сообщает «о необходимости обеспечения переноса (дублирования)» контента с YouTube на российские платформы видеохостинга VK.Видео и Rutube в срок до 4 апреля 2022 года. Соответствующие письма уже получили Юго-Западный государственный университет в Курске и Сибирский федеральный университет в Красноярске.
Роскомнадзор в течение последних недель не единожды заявлял о многочисленных нарушениях со стороны YouTube в отношении российских СМИ и требовал восстановить доступ к их заблокированным каналам. РКН также принял решение привлечь YouTube к административной ответственности за неудаление запрещённой в России информации.