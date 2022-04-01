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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
В онлайн-экшене War Thunder стартовал ивент, вдохновлённый фильмом «Дюна»
Песчаный червь там, например, точно есть.
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Разработчики из Gaijin Entertainment запустили игровое событие, вдохновлённое фильмом «Дюна». Ивент продлится до 25 апреля, по ходу действия у игроков будет возможность принять участие в интересных активностях где-то на пустынной локации.

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«Песчаная планета особенно красива на закате. Солнце будто тонет в песках, в воздухе искрится корица, "сахар песка" — наиболее ценный ресурс в известной вселенной. За контроль над добычей корицы сражаются войска дома Быка под командованием тирана господина Пэдже, и боевой корпус имперских аристократов дома Ястреба, новых наместников планеты.

Месторождения корицы охраняют гигантские песчаные черви, которых местное население почитает за священных животных под именем Отец Пустыни. Черви значительно затрудняют добычу корицы в суровых условиях пустыни. Шум комбайнов и звуки движения техники по песку заставляют червей атаковать сборщиков корицы и их защитников. Отец Пустыни покарает за шум!» — официальное описание события.

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В рамках установленной миссии игрокам нужно будет устанавливать контроль над ключевыми точками пустынной локации. Дома Быка и Ястреба используют схожую технику, но у каждого дома есть свои уникальные юниты. Игрокам настоятельно рекомендуют быть осторожными, ведь частая стрельба и высокие скорости привлекают песчаного червя.

#gaijin entertainment #war thunder
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