Песчаный червь там, например, точно есть.

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070

Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070

Разработчики из Gaijin Entertainment запустили игровое событие, вдохновлённое фильмом «Дюна». Ивент продлится до 25 апреля, по ходу действия у игроков будет возможность принять участие в интересных активностях где-то на пустынной локации.

реклама

«Песчаная планета особенно красива на закате. Солнце будто тонет в песках, в воздухе искрится корица, "сахар песка" — наиболее ценный ресурс в известной вселенной. За контроль над добычей корицы сражаются войска дома Быка под командованием тирана господина Пэдже, и боевой корпус имперских аристократов дома Ястреба, новых наместников планеты.

Месторождения корицы охраняют гигантские песчаные черви, которых местное население почитает за священных животных под именем Отец Пустыни. Черви значительно затрудняют добычу корицы в суровых условиях пустыни. Шум комбайнов и звуки движения техники по песку заставляют червей атаковать сборщиков корицы и их защитников. Отец Пустыни покарает за шум!» — официальное описание события.

анонсы и реклама Core i7 11700 ВТРОЕ подешевел -120 000р на RTX 3070 в Ситилинке 455 000р скидка на топ карту NVIDIA i9 12900Kf вдвое подешевел -80000р на RTX 3060 RTX 3060 подешевела в ДВА раза RTX 3080 со скидкой 135 000р в Ситилинке 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза В ДВА раза подешевел Ryzen 5 5600X -70 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь

В рамках установленной миссии игрокам нужно будет устанавливать контроль над ключевыми точками пустынной локации. Дома Быка и Ястреба используют схожую технику, но у каждого дома есть свои уникальные юниты. Игрокам настоятельно рекомендуют быть осторожными, ведь частая стрельба и высокие скорости привлекают песчаного червя.