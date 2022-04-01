Вчера поздно вечером организаторы E3 объявили о том, что некогда крупнейшая игровая выставка в этом году не пройдёт ни в каком из форматов — ни в «онлайне», ни вживую. Известие не сказать, что трагическое: большинство разработчиков в эпоху пандемии адаптировались и стали публиковать свои анонсы самостоятельно либо при помощи альтернативных площадок и выставок.
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Такими площадками частично стали мероприятия Future Games Show и PC Gaming Show, проведение которых в этом году назначено на один день — 12 июня. Какая из выставок будет первой, пока не уточняется, что немудрено, ведь до их старта ещё два с половиной месяца.
Согласно анонсу, в рамках данных мероприятий нас ждут свежие трейлеры, интервью с разработчиками, демонстрации игровых процессов, ну и всё то, чем должны быть богаты любые уважающие себя выставки. Кто из разработчиков соизволит принять участие в Future Games Show и PC Gaming Show, также пока не уточняется.