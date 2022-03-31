Как сообщают журналисты гигантского игрового издания IGN, организаторы выставки E3 решили в этом году обойтись без её проведения. Конкретными причинами принятия столь неожиданного на фоне выхода мира из ковидного кризиса решения организаторы мероприятия не поделились.
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Можно лишь предположить, что за два года пандемии смысл E3 был в значительной степени утрачен: появились новые мероприятия, крупные издатели и разработчики проводят собственные онлайн-презентации, где анонсируют свои проекты, в результате смысла в участии в одном крупном разовом событии практически нет.
Таким образом, перед нами вторая отмена E3 за всё время её существования с 1995 года: в первый раз выставку отменили в 2020-м. По понятным причинам.
Частично заменить E3 в этом году признан фестиваль Summer Game Fest от вездесущего Джеффа Кили.