Как говорит современная молодежь: «Красивое».

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

Трассировка лучей плотно входит в игровую промышленность. Очевидно, что когда-нибудь (но в свете известных событий, даже не в среднесрочную перспективу) дефицит полупроводников закончится, а технологические наработки с нами останутся. Сегодня уже ни один уважающий себя AAA-разработчик не оставляет свои творения без «рейтрейсинга», ну а энтузиасты считают за честь возможность приобщиться к данной плодородной теме.

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Так, энтузиаст под псевдонимом sultim_t показал, как выглядит классический Doom, если добавить ему немного этой красивой технологии. А выглядит симпатично: в локациях начинает играть свет, благодаря чему культовая игра сразу визуально молодеет лет эдак на десять, если, конечно, не принимать во внимание давно устаревшие текстуры и модели.

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Стоит отметить, что не только энтузиасты занимаются «рейтрейсизацией» стареньких проектов. Официальные разработчики при поддержке NVIDIA ещё в 2019 году выпустили «облучённый» ремастер Quake II. Аналогичным образом несколько лет назад поступили и разработчики Minecraft — игры, которая отнюдь не гонится за высокотехнологичной графикой.