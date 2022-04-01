Возможно, подробностями поделятся на следующей неделе в рамках State of Unreal.

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

Некоторое время назад Sony приобрела студию Firespite. Поскольку японский техногигант закономерно не любит, когда его подопечные коллективы простаивают, то свежеприобретённой студии уже поручили работу над новым проектом. Официальных сведений нет, зато есть слухи, которые, как известно, на пустом месте не появляются.

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Согласно размещенной на официальном сайте Firespite информации, студии требуются новые сотрудники — в частности, разработчики, знакомые с движком Unreal Engine 5 и умеющие работать в жанре хорроров. Судя по описанию вакансий, студия готовит высокобюджетный «ужастик» на самом современном игровом движке от Epic Games.

На данном этапе больше никаких сведений касательно планов Sony и её новой подопечной студии нет. Если сведения верны, то получится, что Firespite сейчас является одной из самых загруженных внутренних студий Sony: если верить предыдущим утечкам, то помимо вышеуказанного проекта коллектив также корпит над ответвлением Horizon Call of the Mountain для платформы PlayStation VR 2 и перезапуском автомобильных гонок на выживание Twisted Metal.

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Ничем особо примечательным студия Firespite за десять лет своего существования не отличилась: в основном коллектив работал на «вторых ролях», а названия проектов, к которым он приложил руку, подавляющему большинству геймеров ничего не скажут.