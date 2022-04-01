Одна из основных проблем Twitch заключается в том, что стримерам-новичкам трудно «пробиться» ввиду высокой конкуренции с местными мастодонтами с многотысячными аудиториями. Чтобы как-то помочь новичкам пробиться вверх, площадка в экспериментальном режиме организовала функцию платного продвижения под названием Boost Train. Спустя неполный месяц после внедрения данной функции выяснилось, что она если не провалилась, то нуждается в пересмотре.
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Пользователи Twitch стали жаловаться, что в их рекомендациях стали появляться «продвигаемые сообществом» каналы с ярко выраженным контентом категории «18+», что в первую очередь противоречит правилам самой площадки для потоковых трансляций. Администрация Twitch попросту не успевала реагировать на случаи нарушения правил площадки.
На сегодняшний день было принято промежуточное решение — временно отключить функцию платного продвижения каналов до нахождения всеобъемлющего решения по её дальнейшей судьбе и способу реализации.