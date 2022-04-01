Этого никто не видел, но оно, оказывается, было. Как-то так.

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070

Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070

Одна из основных проблем Twitch заключается в том, что стримерам-новичкам трудно «пробиться» ввиду высокой конкуренции с местными мастодонтами с многотысячными аудиториями. Чтобы как-то помочь новичкам пробиться вверх, площадка в экспериментальном режиме организовала функцию платного продвижения под названием Boost Train. Спустя неполный месяц после внедрения данной функции выяснилось, что она если не провалилась, то нуждается в пересмотре.

реклама

Пользователи Twitch стали жаловаться, что в их рекомендациях стали появляться «продвигаемые сообществом» каналы с ярко выраженным контентом категории «18+», что в первую очередь противоречит правилам самой площадки для потоковых трансляций. Администрация Twitch попросту не успевала реагировать на случаи нарушения правил площадки.

анонсы и реклама Core i7 11700 ВТРОЕ подешевел -120 000р на RTX 3070 в Ситилинке 455 000р скидка на топ карту NVIDIA i9 12900Kf вдвое подешевел -80000р на RTX 3060 RTX 3060 подешевела в ДВА раза RTX 3080 со скидкой 135 000р в Ситилинке 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза В ДВА раза подешевел Ryzen 5 5600X -70 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь

На сегодняшний день было принято промежуточное решение — временно отключить функцию платного продвижения каналов до нахождения всеобъемлющего решения по её дальнейшей судьбе и способу реализации.