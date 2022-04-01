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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
На следующей неделе Epic Games подробнее расскажет о будущем движка Unreal Engine
Надо понимать, пятой номерной версии. Хотя этого нигде не уточняется.
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В настоящее время компания Epic Games находится под пристальным вниманием игровой общественности не только благодаря постоянной поддержке Fortnite и бесконечной раздаче игр в своём магазине, но и благодаря своему статусу производителя суперсовременного находящегося сейчас в процессе публичной «обкатки» движка Unreal Engine 5. По всей видимости, у Epic Games накопились новости касательно всех сфер своей деятельности, поэтому компания назначила на следующую неделю — 5 апреля — презентацию под названием State of Unreal.

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Мероприятие будет продолжаться около трёх с половиной часов, в рамках которых выступят высокие чины Epic Games и расскажут о процессе создания демоверсии The Matrix Awakens, а также поделятся сведениями для начинающих разработчиков о том, как они могут использовать движок компании для своих первых творений.

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Стоит отметить, что на Unreal Engine 5 сейчас возлагаются большие надежды как на движок нового поколения, способный обеспечить высокий уровень графического исполнения без отсутствия необходимости ставить на колени даже дорогой и мощный компьютер.

#epic games #unreal engine 5
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Сейчас обсуждают

Виталий Shokerxxx
14:10
2 раза в год призыв. каждый год такое? что удивляет. и где новость про 50к? это ваши же потери зеля ваще сказал что чтоб взять кийев нужно всех в нем убить.. https://novoeizdanie.com/rossijskie-vojska...
"YouTube когда-то перейдёт грань" - комментарий Алексея Пушкова
Андрей Фролов
14:09
Я уже показал работу украинских СМИ. Так что дальше лесом.
"YouTube когда-то перейдёт грань" - комментарий Алексея Пушкова
ccoonstt
14:07
Так повтори. А пока твой ссыкливый президент даже войну не объявил.:) Атака нефтебазы - агония нацистской власти.
"YouTube когда-то перейдёт грань" - комментарий Алексея Пушкова
Switchblade
14:07
"1 апреля в России стартовал весенний призыв в армию." Ни на что не намекаю но тут выше другой далбаеб огласил норму 50тыс подохших ванек. https://s1.gifyu.com/images/98533211.jpg
"YouTube когда-то перейдёт грань" - комментарий Алексея Пушкова
Switchblade
14:06
В ванек ушел, в ванек. А водка не спасает тебя наебали. На временно окупированных торговать может хоть за луидоры. Вернем территории и все будет норм. Рашка заплатит репарации из конфискованного ба...
"YouTube когда-то перейдёт грань" - комментарий Алексея Пушкова
Adam Smith
14:04
там видимо вскольз броню струя прошила иначе полюбому экипаж зажарился и сдетонировали выстрелы. Погугли как рпг прошивает насквозь бытэры
"YouTube когда-то перейдёт грань" - комментарий Алексея Пушкова
Андрей Фролов
14:03
Писдешь ))
"YouTube когда-то перейдёт грань" - комментарий Алексея Пушкова
Switchblade
14:02
А чья война, кто ее развязал? https://player.vimeo.com/video/694803612
"YouTube когда-то перейдёт грань" - комментарий Алексея Пушкова
Андрей Фролов
14:01
Жду премьеры ))
"YouTube когда-то перейдёт грань" - комментарий Алексея Пушкова
Александр Тетюшин
14:01
Не докуя ли на себя США берёт :))
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