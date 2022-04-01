В настоящее время компания Epic Games находится под пристальным вниманием игровой общественности не только благодаря постоянной поддержке Fortnite и бесконечной раздаче игр в своём магазине, но и благодаря своему статусу производителя суперсовременного находящегося сейчас в процессе публичной «обкатки» движка Unreal Engine 5. По всей видимости, у Epic Games накопились новости касательно всех сфер своей деятельности, поэтому компания назначила на следующую неделю — 5 апреля — презентацию под названием State of Unreal.
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Мероприятие будет продолжаться около трёх с половиной часов, в рамках которых выступят высокие чины Epic Games и расскажут о процессе создания демоверсии The Matrix Awakens, а также поделятся сведениями для начинающих разработчиков о том, как они могут использовать движок компании для своих первых творений.
Стоит отметить, что на Unreal Engine 5 сейчас возлагаются большие надежды как на движок нового поколения, способный обеспечить высокий уровень графического исполнения без отсутствия необходимости ставить на колени даже дорогой и мощный компьютер.