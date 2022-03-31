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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
«Вампирская» королевская битва Vampire The Masquerade Bloodhunt выйдет в конце апреля
Желающие наверняка найдутся.
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Разработчики из студии Sharkmob наконец-то собрались с силами и объявили точную дату полноценного выхода своей вампирской королевской битвы Vampire The Masquerade Bloodhunt. Отправиться в мрачный мир и принять на себя роль вампира одного из могущественных кланов можно будет уже 27 апреля.

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Стоит отметить, что изначально Vampire The Masquerade Bloodhunt вышла по программе раннего доступа, в рамках которой получила относительно высокие пользовательские оценки, которые по состоянию на прошлый год составляли порядка 70 %. Сейчас рейтинг игры в Steam обнулён — очевидно, в преддверии полноценного релиза.

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Помимо PC игра также выйдет на PlayStation 5.

#sharkmob #vampire the masquerade bloodhunt
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