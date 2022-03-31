Поддержка ПО для школ и больниц продолжится.

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070

Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070

Издание Reuters сообщает, что компания Microsoft не собирается полностью уходить из России. Редмондцы собираются продолжить вести бизнес с компаниями, которые не попали под санкции.

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Дополнительно будут обеспечиваться обновлениями те программные продукты, которые были приобретены для нужд школ и больниц. По мнению Брэда Смита, президента Microsoft, отказ от поддержки может повлечь за собой возникновение дополнительных рисков для «ни в чём не повинных людей», включая детей и стариков.

В компании Microsoft осознают ту степень «моральной ответственности» за защиту людей, но также обсуждают с Великобританией, США и ЕС саму возможность прекращения любых услуг и поддержки в России.

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Журналисты Reuters дополнительно смогли выяснить, что схожих принципов придерживается сейчас и компания SAP, поставляющая корпоративное ПО. Продажи продуктов были приостановлены в начале текущего месяца — новые контракты не заключаются. Но поддержка уже существующих клиентов ведётся. SAP в своём заявлении также упоминает больницы и компании, обеспечивающие обслуживание бизнеса по доставке продуктов и обслуживания объектов гражданской инфраструктуры.