Издание Reuters сообщает, что компания Microsoft не собирается полностью уходить из России. Редмондцы собираются продолжить вести бизнес с компаниями, которые не попали под санкции.
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Дополнительно будут обеспечиваться обновлениями те программные продукты, которые были приобретены для нужд школ и больниц. По мнению Брэда Смита, президента Microsoft, отказ от поддержки может повлечь за собой возникновение дополнительных рисков для «ни в чём не повинных людей», включая детей и стариков.
В компании Microsoft осознают ту степень «моральной ответственности» за защиту людей, но также обсуждают с Великобританией, США и ЕС саму возможность прекращения любых услуг и поддержки в России.
Журналисты Reuters дополнительно смогли выяснить, что схожих принципов придерживается сейчас и компания SAP, поставляющая корпоративное ПО. Продажи продуктов были приостановлены в начале текущего месяца — новые контракты не заключаются. Но поддержка уже существующих клиентов ведётся. SAP в своём заявлении также упоминает больницы и компании, обеспечивающие обслуживание бизнеса по доставке продуктов и обслуживания объектов гражданской инфраструктуры.