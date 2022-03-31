Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
«Википедию» в России привлекут к административной ответственности за неудаление противоправной информации
Конкретно что касается статьи о боевых действиях на территории сопредельного государства.
анонсы и реклама
Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070
RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза
RTX 3050 MSI подешевела на треть
ВТРОЕ подешевел Core i9 11900K
Более чем ВДВОЕ подешевела RTX 3080 ASUS
Вдвое упала цена <b>RX 6500XT </b>

С начала известных событий в конце февраля у российских правоохранительных органов возникли вопросы касательно размещённой на «Википедии» статьи о боевых действиях на территории Украины. Согласно заявлениям Роскомнадзора, в статье опубликована недостоверная информация, направленная на дезинформацию российских пользователей.

реклама

Ведомство неоднократно обращалось к администрации «Википедии» с требованиями решить данную проблему, но удовлетворительного ответа так и не получила. И вот, сегодня Роскомнадзор объявил о том, что составит протокол «об административном правонарушении по ст. 13.41 КоАП РФ за неудаление недостоверных общественно значимых материалов, а также иной запрещённой информации».

анонсы и реклама
Core i7 11700 ВТРОЕ подешевел
-120 000р на RTX 3070 в Ситилинке
455 000р скидка на топ карту NVIDIA
i9 12900Kf вдвое подешевел
-80000р на RTX 3060
RTX 3060 подешевела в ДВА раза
RTX 3080 со скидкой 135 000р в Ситилинке
32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза
В ДВА раза подешевел Ryzen 5 5600X
-70 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке
Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке
Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь

Законодательство предусматривает, что если владелец сайта откажется исполнять требование, то ему грозит административная ответственность в виде штрафа до четырёх миллионов рублей. При повторных случаях размещения противоправной информации — больше.

#роскомнадзор #википедия
4
Показать комментарии (4)

Материалы по теме

Роскомнадзор готовится оштрафовать Google за неудаление запрещённой информации на YouTube
СМИ: Роскомнадзор ограничил доступ к сервису «Google Новости»
Роскомнадзор проверит качество блокирования запрещенных ресурсов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Мой опыт майнинга за 4 года — почему я никогда не буду майнить на GeForce RTX 3060
30
Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 11
+
Обзор игровых/компьютерных очков Gunnar Torpedo-X Razer Edition
12
Битва процессоров: Ryzen 5 3600Х VS Core i5-10400F в связке с видеокартой GeForce RTX 3080
5
Мои впечатления от игры Life Is Strange. Часть вторая
2

Сейчас обсуждают

maximus6546
19:29
И как это влияет на это:"DDR5-9514: обновлён результат, соответствующий второму месту в разгоне памяти"?? Зае....и со свом нато, вали на политические форумы и там высказывай свои мысли. Ну чё за пздц...
DDR5-9514: обновлён результат, соответствующий второму месту в разгоне памяти
Стас Михайлов
19:28
Нет проводного? Ну у меня когда не было тоже не хватало. Последнее что помню, вроде разлочивал свисток под симку от теле2. Мегафон, а уж тем более ета, желаю им смерти
Операторы сотовой связи стали убирать безлимитные тарифы
ахахах
19:27
кстати с 1 апреля газ будут за рубли продавать.Интересно какими хохлы будут получать за транзит газа
Rutube начнет глобальное обновление платформы уже со 2 апреля
Павел Патронов
19:27
Сахалинсемикондуктор наверное)
В РФ запущено масштабное производство ПК и ноутбуков на базе печатных плат собственной разработки
chubaka
19:25
Ходор?!
Правительство Великобритании начало охоту на недвижимость и яхты бизнесменов из РФ
Ecowar
19:25
а чего не 1 апреля..у нас это знаменательная дата
Rutube начнет глобальное обновление платформы уже со 2 апреля
Ваня Кислицын
19:24
Ну дак, помню как писал один парень, что ему для зачета нужно было подсчитать что-то там, а препод всегда проверяет инфу по википедии, ну он от балды написал, получил результат, а под этот результат о...
«Википедию» в России привлекут к административной ответственности за неудаление противоправной информации
DENI 20
19:22
И скоро заживут ещё лучше, без газа и зерна))
В РФ запущено масштабное производство ПК и ноутбуков на базе печатных плат собственной разработки
Me4tatelI&gt;
19:18
все политические статьи на ру версии своеобразно описаны неудивительно
«Википедию» в России привлекут к административной ответственности за неудаление противоправной информации
ахахах
19:18
я кстати видел издалека,как и многие наши с предприятия Путина,в начале нулевых-он нам даже рукой махнул поприветствовав.К нам Путин приезжал как-то в концерн
Rutube начнет глобальное обновление платформы уже со 2 апреля
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем