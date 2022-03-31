С начала известных событий в конце февраля у российских правоохранительных органов возникли вопросы касательно размещённой на «Википедии» статьи о боевых действиях на территории Украины. Согласно заявлениям Роскомнадзора, в статье опубликована недостоверная информация, направленная на дезинформацию российских пользователей.
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Ведомство неоднократно обращалось к администрации «Википедии» с требованиями решить данную проблему, но удовлетворительного ответа так и не получила. И вот, сегодня Роскомнадзор объявил о том, что составит протокол «об административном правонарушении по ст. 13.41 КоАП РФ за неудаление недостоверных общественно значимых материалов, а также иной запрещённой информации».
Законодательство предусматривает, что если владелец сайта откажется исполнять требование, то ему грозит административная ответственность в виде штрафа до четырёх миллионов рублей. При повторных случаях размещения противоправной информации — больше.