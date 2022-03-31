Продолжаем пополнять свою игротеку в EGS.

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070

Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070

На дворе четверг, а это что значит? Правильно, стартовала очередная раздача бесплатных игр в Epic Games Store. С сегодняшнего дня и вплоть до следующего четверга все желающие могут забрать в EGS весьма неплохой экшен City of Brass, при создании которого разработчики откровенно вдохновлялись арабскими сказками и легендами.

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Через неделю предложение изменится, и в его рамках нас ждут сразу два подарка: инди-экшен Rogue Legacy, а также мистический проект The Vanishing of Ethan Carter, посвящённый поискам потерянного мальчика силами опытного детектива с оккультными способностями.

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Пользуясь случаем, также хотелось бы напомнить, что сейчас в Epic Games Store проходит крупная весенняя распродажа. Поскольку сервис стал одним из крайне немногих, не воткнувших сразу несколько палок в колёса российским пользователям в вопросах оплаты, то присмотреться к предложениям в магазине определённо стоит.