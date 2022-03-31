Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
В EGS началась раздача City of Brass, а через неделю можно будет забрать The Vanishing of Ethan Carter
Продолжаем пополнять свою игротеку в EGS.
анонсы и реклама
Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070
RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза
RTX 3050 MSI подешевела на треть
ВТРОЕ подешевел Core i9 11900K
Более чем ВДВОЕ подешевела RTX 3080 ASUS
Вдвое упала цена <b>RX 6500XT </b>

На дворе четверг, а это что значит? Правильно, стартовала очередная раздача бесплатных игр в Epic Games Store. С сегодняшнего дня и вплоть до следующего четверга все желающие могут забрать в EGS весьма неплохой экшен City of Brass, при создании которого разработчики откровенно вдохновлялись арабскими сказками и легендами.

реклама

Через неделю предложение изменится, и в его рамках нас ждут сразу два подарка: инди-экшен Rogue Legacy, а также мистический проект The Vanishing of Ethan Carter, посвящённый поискам потерянного мальчика силами опытного детектива с оккультными способностями.

анонсы и реклама
Core i7 11700 ВТРОЕ подешевел
-120 000р на RTX 3070 в Ситилинке
455 000р скидка на топ карту NVIDIA
i9 12900Kf вдвое подешевел
-80000р на RTX 3060
RTX 3060 подешевела в ДВА раза
RTX 3080 со скидкой 135 000р в Ситилинке
32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза
В ДВА раза подешевел Ryzen 5 5600X
-70 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке
Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке
Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь

Пользуясь случаем, также хотелось бы напомнить, что сейчас в Epic Games Store проходит крупная весенняя распродажа. Поскольку сервис стал одним из крайне немногих, не воткнувших сразу несколько палок в колёса российским пользователям в вопросах оплаты, то присмотреться к предложениям в магазине определённо стоит.

#epic games #epic games store
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Не отличить от реальности: энтузиаст показал, на что способен движок Unreal Engine 5
В Epic Games Store началась весенняя распродажа и бесплатная раздача Demon’s Tilt
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Мой опыт майнинга за 4 года — почему я никогда не буду майнить на GeForce RTX 3060
30
Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 11
+
Обзор игровых/компьютерных очков Gunnar Torpedo-X Razer Edition
11
Битва процессоров: Ryzen 5 3600Х VS Core i5-10400F в связке с видеокартой GeForce RTX 3080
4
Мои впечатления от игры Life Is Strange. Часть вторая
2
Энтузиаст продемонстрировал, как может выглядеть Ведьмак 4 на новом движке Unreal Engine 5
+

Сейчас обсуждают

ttrb
18:05
Чего-то эти оккупированые Германия&C неплохо так живут и процветают в отличии от свободных и независимых Иранов, России, СевКореи и компании.
В РФ запущено масштабное производство ПК и ноутбуков на базе печатных плат собственной разработки
janukovixlox
18:02
русские уроды, валите нх из Украины https://www.youtube.com/watch?v=pGVVWt0BoNQ
Google: Российские хакеры из группировки Calisto пытались взломать Центр передовых исследований НАТО
janukovixlox
18:02
русские уроды, валите нх из Украины https://www.youtube.com/watch?v=pGVVWt0BoNQ
Сотни китайских работников на заводах TSMC и ASE не могут вернуться домой из-за карантина в Шанхае
LazyCamel
18:01
Оптимисты с горизонтом планирования в полтора года в текущей ситуации :)
Через год-полтора Яндекс может столкнуться с проблемами в работе из-за нехватки оборудования - Bloomberg
Rey.B.
17:59
К слову, "мальтийская регистрация" означает что Великобритания просто спиратила судно, которое ходит под флагом Мальты, и по морскому праву считается её "собственностью". При всё желании "сделать доб...
Правительство Великобритании начало охоту на недвижимость и яхты бизнесменов из РФ
janukovixlox
17:58
русские уроды, валите нх из Украины https://www.youtube.com/watch?v=pGVVWt0BoNQ
Через год-полтора Яндекс может столкнуться с проблемами в работе из-за нехватки оборудования - Bloomberg
wwr222
17:52
Ну, для смарта может и хватит. Но мне на компе мобильного Мегафона на 30Гб на месяц хватало впритык. А качать приходилось ночью, после 1часа, когда безлимит.
Операторы сотовой связи стали убирать безлимитные тарифы
pOdOnOg
17:48
Как это помогает оверклокингу в целом?...
Правительство Великобритании начало охоту на недвижимость и яхты бизнесменов из РФ
Ultimauser
17:46
Мда, даже документы фотошопить не научились. А ещё выкладывают танки свои с буквой Z прифотошопленной и удивляются почему никто не верит...
DDR5-9514: обновлён результат, соответствующий второму месту в разгоне памяти
Нико Вернеев
17:45
Да блумбкрг всерьез воспринимать.. они много чего писали. Мда.. тот ещё "источник"
Через год-полтора Яндекс может столкнуться с проблемами в работе из-за нехватки оборудования - Bloomberg
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем