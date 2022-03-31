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Жанр гиперказуальных игр «три-в-ряд» хорошо знаком всем владельцам смартфонов, и, кажется, предназначен только для нетребовательной публики на iOS и Android. Как оказалось, в такой ситуации могут быть и удивительные исключения. Речь в данном случае идёт об анонсированном проекте Matcho — шутере от первого лица про вторжение инопланетян.

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Дебютный трейлер новой игры прилагается, отличительная особенность Matcho — та самая механика «три-в-ряд». Главный герой в ролике общается с персонажами, пользуется магическими руками и, собственно, собирает врагов по принципу «три-в-ряд» для их истребления. Даже дебютный трейлер даёт понять, что главный герой приобрёл свои способности не случайно, а пережив какое-то грустное событие.

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Релиз Matcho должен состояться на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X и S. Точная дата будет объявлена позже.