Вот никак современные разработчики не могут раз и навсегда обозначить сроки релиза своего творения!

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

В конце 2020 года студия Fatshark, известная работой над пока что дилогией Warhammer Vermintide, анонсировала ещё один проект во вселенной «Вахи» с подзаголовком Darktide. Игра позиционируется как кооперативный шутер, в котором мы вместе с тремя товарищами отправляемся в город-улий Тертиум и наводим там порядок в том виде, в котором мы понимаем данное слово.

реклама

Предполагалось, что релиз состоится этой весной, но у девелоперов, как оно постоянно бывает в современной игровой промышленности, в очередной раз что-то не сошлось. Как итог, запуск проекта в продажу отложен до 13 сентября. Причинами столь длительного ожидания выпуска игры разработчики не поделились.

анонсы и реклама Core i7 11700 ВТРОЕ подешевел -120 000р на RTX 3070 в Ситилинке 455 000р скидка на топ карту NVIDIA i9 12900Kf вдвое подешевел -80000р на RTX 3060 RTX 3060 подешевела в ДВА раза RTX 3080 со скидкой 135 000р в Ситилинке 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза В ДВА раза подешевел Ryzen 5 5600X -70 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь

Warhammer 40,000 Darktide создаётся для PC, Xbox Series и Xbox One.