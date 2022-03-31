В конце 2020 года студия Fatshark, известная работой над пока что дилогией Warhammer Vermintide, анонсировала ещё один проект во вселенной «Вахи» с подзаголовком Darktide. Игра позиционируется как кооперативный шутер, в котором мы вместе с тремя товарищами отправляемся в город-улий Тертиум и наводим там порядок в том виде, в котором мы понимаем данное слово.
реклама
Предполагалось, что релиз состоится этой весной, но у девелоперов, как оно постоянно бывает в современной игровой промышленности, в очередной раз что-то не сошлось. Как итог, запуск проекта в продажу отложен до 13 сентября. Причинами столь длительного ожидания выпуска игры разработчики не поделились.
Warhammer 40,000 Darktide создаётся для PC, Xbox Series и Xbox One.