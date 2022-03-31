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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Релиз кооперативного шутера Warhammer 40,000 Darktide задержится до середины сентября
Вот никак современные разработчики не могут раз и навсегда обозначить сроки релиза своего творения!
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В конце 2020 года студия Fatshark, известная работой над пока что дилогией Warhammer Vermintide, анонсировала ещё один проект во вселенной «Вахи» с подзаголовком Darktide. Игра позиционируется как кооперативный шутер, в котором мы вместе с тремя товарищами отправляемся в город-улий Тертиум и наводим там порядок в том виде, в котором мы понимаем данное слово.

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Предполагалось, что релиз состоится этой весной, но у девелоперов, как оно постоянно бывает в современной игровой промышленности, в очередной раз что-то не сошлось. Как итог, запуск проекта в продажу отложен до 13 сентября. Причинами столь длительного ожидания выпуска игры разработчики не поделились.

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Warhammer 40,000 Darktide создаётся для PC, Xbox Series и Xbox One.

#fatshark #warhammer 40.000 darktide
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Сейчас обсуждают

Rey.B.
17:59
К слову, "мальтийская регистрация" означает что Великобритания просто спиратила судно, которое ходит под флагом Мальты, и по морскому праву считается её "собственностью".
Правительство Великобритании начало охоту на недвижимость и яхты бизнесменов из РФ
janukovixlox
17:58
русские уроды, валите нх из Украины https://www.youtube.com/watch?v=pGVVWt0BoNQ
Через год-полтора Яндекс может столкнуться с проблемами в работе из-за нехватки оборудования - Bloomberg
wwr222
17:52
Ну, для смарта может и хватит. Но мне на компе мобильного Мегафона на 30Гб на месяц хватало впритык. А качать приходилось ночью, после 1часа, когда безлимит.
Операторы сотовой связи стали убирать безлимитные тарифы
pOdOnOg
17:48
Как это помогает оверклокингу в целом?...
Правительство Великобритании начало охоту на недвижимость и яхты бизнесменов из РФ
Ultimauser
17:46
Мда, даже документы фотошопить не научились. А ещё выкладывают танки свои с буквой Z прифотошопленной и удивляются почему никто не верит...
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Нико Вернеев
17:45
Да блумбкрг всерьез воспринимать.. они много чего писали. Мда.. тот ещё "источник"
Через год-полтора Яндекс может столкнуться с проблемами в работе из-за нехватки оборудования - Bloomberg
Rey.B.
17:45
Интересно, как в будущем назовут нынешний период? Исходя из роста нынешних политиков. в среднем как у известного политического деятеля Франции, может "Наполеоновскими войнами"? Или "Битвами карликов"?...
Правительство Великобритании начало охоту на недвижимость и яхты бизнесменов из РФ
Виталий Shokerxxx
17:44
2 раза в год призыв в РФ так то это новость?..
DDR5-9514: обновлён результат, соответствующий второму месту в разгоне памяти
Виталий Shokerxxx
17:44
фейк же. Россия с 1 с. ваще атас ужо на япе разбирали сие.
DDR5-9514: обновлён результат, соответствующий второму месту в разгоне памяти
Виталий Shokerxxx
17:42
дада главное верить.. а пока заводы окраины уже нацинализировали и вывозят.. https://ria.ru/20220331/promyshlennost-1781098618.html https://s00.yaplakal.com/pics/pics_preview/5/7/3/16609375.jpg https...
DDR5-9514: обновлён результат, соответствующий второму месту в разгоне памяти
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