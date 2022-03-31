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THQ Nordic решила обновить древние версии ролевых игр Gothic и Gothic 2, доступных для покупки. К сожалению, речь идёт не о контентном обновлении или устранении старых ошибок, а добавлении возможности скачивать модификации через «Мастерскую Steam».

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Сама возможность скачивать моды через «Мастерскую Steam» появилась в последних бета-версиях. У пользователей есть возможность прямо сейчас перейти по этой и этой ссылкам, где можно ознакомиться с ассортиментом созданного фанатами контента. Инструкция по публикации собственных великих творений расположена здесь.

Наконец, во вторую «Готику» был добавлен русский язык субтитров и озвучки, чего нельзя сказать про третью часть, которая получала в последний раз апдейт через Steam в начале 2015 года.

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Что до самой «Мастерской», то в случае с Gothic и Gothic 2 игроки смогут подобрать для себя моды с музыкой и визуальными преобразованиями, геймплейные прибавки и даже глобальные штуки.