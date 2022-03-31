Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Gothic и Gothic 2 вскоре получат поддержку «Мастерской Steam»
Удивительно, но факт.
анонсы и реклама
Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070
RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза
RTX 3050 MSI подешевела на треть
ВТРОЕ подешевел Core i9 11900K
Более чем ВДВОЕ подешевела RTX 3080 ASUS
Вдвое упала цена <b>RX 6500XT </b>

THQ Nordic решила обновить древние версии ролевых игр Gothic и Gothic 2, доступных для покупки. К сожалению, речь идёт не о контентном обновлении или устранении старых ошибок, а добавлении возможности скачивать модификации через «Мастерскую Steam».

реклама

Сама возможность скачивать моды через «Мастерскую Steam» появилась в последних бета-версиях. У пользователей есть возможность прямо сейчас перейти по этой и этой ссылкам, где можно ознакомиться с ассортиментом созданного фанатами контента. Инструкция по публикации собственных великих творений расположена здесь.

Наконец, во вторую «Готику» был добавлен русский язык субтитров и озвучки, чего нельзя сказать про третью часть, которая получала в последний раз апдейт через Steam в начале 2015 года.

анонсы и реклама
Core i7 11700 ВТРОЕ подешевел
-120 000р на RTX 3070 в Ситилинке
455 000р скидка на топ карту NVIDIA
i9 12900Kf вдвое подешевел
-80000р на RTX 3060
RTX 3060 подешевела в ДВА раза
RTX 3080 со скидкой 135 000р в Ситилинке
32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза
В ДВА раза подешевел Ryzen 5 5600X
-70 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке
Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке
Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь

Что до самой «Мастерской», то в случае с Gothic и Gothic 2 игроки смогут подобрать для себя моды с музыкой и визуальными преобразованиями, геймплейные прибавки и даже глобальные штуки.

#thq nordic #gothic #gothic 2
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Релиз консольных версий SpellForce III Reforced опять отложили — теперь на три месяца
«Выжить на Магалане сложно»: обзорный трейлер к скорому выходу ELEX II
Состоялся релиз ролевого экшена ELEX II — смотрим трейлер
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Мой опыт майнинга за 4 года — почему я никогда не буду майнить на GeForce RTX 3060
30
Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 11
+
Обзор игровых/компьютерных очков Gunnar Torpedo-X Razer Edition
10
Битва процессоров: Ryzen 5 3600Х VS Core i5-10400F в связке с видеокартой GeForce RTX 3080
4
Мои впечатления от игры Life Is Strange. Часть вторая
1

Сейчас обсуждают

Немрущий фраг
16:26
Чувак вытащий из ушей укроп, положи его в кастрюлю (ее тоже сними) зайди на алиэкспрессе купи сапоги и не неси чушь. Я как работник ЖКХ тебе скажу с канализацией всё пучком
В РФ запущено масштабное производство ПК и ноутбуков на базе печатных плат собственной разработки
vitosol
16:25
Не путай игровые процессоры+ понты (чем уже проводящие линии, тем "лучще" и те, что для офиса/оборонки.
В РФ запущено масштабное производство ПК и ноутбуков на базе печатных плат собственной разработки
Виталий Shokerxxx
16:22
дошик так то дорого стоит. посчитай за кило сколько нужно денех отдать. так что сарказм тут как бэ не прокатывает..
Игровые видеокарты дешевеют в магазинах РФ – Radeon RX 6700 XT потеряла половину стоимости за неделю
Виталий Shokerxxx
16:20
почти у всех минимум парочка симок.и куча старых тарифов по звонкам и инету. тем более 90% звонков сейчас через инет идет.. и жрет трафик не особо..
Операторы сотовой связи стали убирать безлимитные тарифы
Нико Вернеев
16:19
Мда... Я не понимаю их как можно быть такими тупыми? Я давно подозревал что они там на западе окончательно оторвались от реальности.. что собственно говоря понятно было давно конечно.. Хотя теперь мо...
Правительство Великобритании начало охоту на недвижимость и яхты бизнесменов из РФ
vitosol
16:18
"...Так рыночек же порешал ..." *Не рыночек, а, пока, авианосцы + 100 000 военных (большая часть в Европе). Оккупированные Германия&C и пикнуть боятся. Федеральный канцлер, после избрания, едет в к Сэ...
В РФ запущено масштабное производство ПК и ноутбуков на базе печатных плат собственной разработки
Виталий Shokerxxx
16:18
все норм делают просто есть челики юзают 1-2 месяца активно потом забрасывают и так месяги гоняют и мемасеги..
Мобильные операторы в России начали постепенно отказываться от безлимитных тарифов
aggile
16:17
Надо полагать, наложение санкций на вышеозвученные страны таким же образом всколыхнуло мировую экономику ? В пендостане бензинка сразу же по 5 гринов стала, а в европках предлагалось надеть с...
В РФ запущено масштабное производство ПК и ноутбуков на базе печатных плат собственной разработки
Анна Невская
16:17
не ну вы то явно умнее эйнштейна и всех тех ученых, которые не сомневаются в теории относительности. почему бы вам не написать диссертацию по этому поводу? получите всемирную известность, нобелевку и ...
Nature: Телескоп Хаббл обнаружил самую далекую одиночную звезду из когда-либо наблюдавшихся
Виталий Shokerxxx
16:16
+ всегда виноваты русские иваны. прям подпись ставят сдеся были https://www.youtube.com/watch?v=9UoMClocBgY
Google: Российские хакеры из группировки Calisto пытались взломать Центр передовых исследований НАТО
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем