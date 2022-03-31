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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Аналитики зафиксировали снижение средней скорости мобильного интернета в России на 0,6 Мбит/сек
Статистически — ерунда. Но анализ сделать надо.
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То, что введённые коллективным Западом против России санкции, подразумевающие в том числе ограничение поставок высокотехнологичного оборудования, рано или поздно возымеют свой отрицательный эффект, многим было очевидно ещё в момент их введения. Что ж, эффект начался: как сообщают аналитики TelecomDaily, по итогам за февраль 2022 года (это в расчёт ещё не берётся март) средняя скорость мобильного интернета в сетях LTE «большой четвёрки» снизилась на 0,6 Мбит/сек по сравнению со статистикой ноября прошлого года — с 21,7 Мбит/сек до 21,1 Мбит/сек.

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В качестве основной причины замедления средней скорости передачи данных аналитики называют общий рост трафика, в то время как модернизация сетей мобильной связи не поспевает за спросом.

Вторая и во многом связанная с первой причина — неопределённость с поставками телекоммуникационного оборудования: как сообщают представители TelecomDaily, значительный объём интернет-инфраструктуры в России построен на оборудовании Nokia, Ericsson и других западных компаний, приостановивших поставки в Россию из-за санкций. В выигрышном положении, как сообщают аналитики, находятся сети, построенные на оборудовании китайской компании Huawei, которая, скорее всего, будет продолжать поставки.

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По словам аналитиков, происходящая ситуация — повод задуматься о переносе в Россию производств сетевого оборудования либо о создании собственных мощностей, которые позволят не зависеть от внешних факторов, таких, как санкции.

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