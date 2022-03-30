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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
С 31 марта покупка иностранного ПО для обслуживания критической инфраструктуры будет запрещена, но с некоторыми оговорками
А с 1 января 2025 года запрет на иностранное ПО введут на всех объектах критической инфраструктуры.
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Сегодня, 30 марта 2022 года, президент России подписал указ, согласно которому с 31 марта запрещается покупать иностранное программное обеспечение для обслуживания критической инфраструктуры всем организациям, кроме заказчиков с муниципальным участием. Если без подобного ПО обойтись будет нельзя, то для его покупки потребуется специальное разрешение.

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Утверждается, что данный документ был разработан и подписан в целях обеспечения технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры. Здесь нужно сделать пояснение. В список объектов критической инфраструктуры (КИИ) РФ входят: система госорганов предприятия оборонной промышленности, энергетики, топливной и атомной промышленности, транспорта и кредитно-финансовой сферы (банки, биржи, фонды и так далее).

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Дополнительно установлено, что с 31 марта всем заказчикам, кроме госструктур, запрещено покупать иностранное ПО для объектов критической информационной инфраструктуры РФ без согласования с властями. А по новому указу, с 1 января 2025 года всем органам власти запрещается использовать иностранное ПО на всех объектах критической инфраструктуры.

#отечественное по
1
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С 31 марта покупка иностранного ПО для обслуживания критической инфраструктуры будет запрещена, но с некоторыми оговорками
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