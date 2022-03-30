Журналисты игрового издания Game Informer опубликовали новый геймплейный ролик ролевого экшена Forspoken. Свежий материал посвящён тому, как главная героиня Фрей Холланд занимается исследованием мира и как проводит сражения с врагами.
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Во всех заснятых на видео боевых столкновениях чародейка из Forspoken активно применяет по назначению свои магические способности, их вызов сопровождается красочными спецэффектами. Тут и молнии, и глыбы льда, и огненные раскаты. Всё на месте, всё красочно брызжет, фонтанирует и переливается.
Ещё одна ключевая особенность боевой системы Forspoken — стремительный ближний бой с механикой уклонов. Авторы дают понять, что его нужно избегать всеми силами, но если до контактных стычек дело дошло, то на помощь придёт вычурный ландшафт местности и умение вовремя нажимать нужные кнопки для уворота.
Создатели игры также показали бой с промежуточным боссом, а заодно поблагодарили неравнодушных фанатов за советы по настройке отдельных механик (например, общение Фрей с браслетом).
Релиз Forspoken намечен на 11 октября, среди целевых платформ значатся только ПК и PlayStation 5.