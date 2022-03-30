Отечественная студия Owlcat Games, которая сотрудничает с западным издательством META Publishing, решила перестраховаться от возможного прогиба их партнёра под современную повестку с приостановкой деятельности на территории России. Чтобы избежать данного крайне неблагоприятного развития событий представители Owlcat сообщили, что начинают продажу Steam-ключей к своему проекту Pathfinder Wrath of the Righteous на российской площадке Hobby Games.
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Согласно заявлению представителей студии, в продаже на Hobby Games будут доступны ключи как на саму игру, так и на дополнения к ней. Кроме того, девелоперы будут следить за тем, чтобы скидки на их творение по времени и размерам совпадали со скидками в Steam.
Важно отметить, что перед нами именно перестраховка на всякий пожарный случай: формально Pathfinder Wrath of the Righteous продолжает продаваться в Steam. Разве что осуществление покупок на площадке от Valve на сегодняшний день сопряжено с дополнительными телодвижениями. Наличие запасного аэродрома в эти неспокойные времена крайне важно.