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Новости Software Михаил Андреев
«Онлайн» Total War Warhammer III за полтора месяца сократился на 95 %
А Sega ещё позволяет себе закатывать истерики и приостанавливать продажи в России.
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Есть такие игры, слава которых незначительна и мимолётна. Яркой представительницей соответствующей печальной когорты стала Total War Warhammer III, релиз которой состоялся в середине февраля и был встречен относительно высоким для проекта данного жанра и класса «онлайном».

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По статистике, наиболее высокий спрос на Total War Warhammer III был сформирован в первый день релиза — тогда пиковый «онлайн» проекта составил 166 754 человека. К сожалению, дальше последовало закономерное и постоянное снижение интереса пользователей к новинке. График неуклонно стремился вниз, пока не рухнул до сегодняшнего показателя, равного 8 358 пользователям. В процентном выражении перед нами падение на 95 %, или в двадцать раз.

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Ничего удивительного в этом, впрочем, нет. Если мы взглянем на Steam-страницу Total War Warhammer III (что можно сделать только через VPN, поскольку SEGA стала одной из закативших истерику компаний, приостановивших продажи своих игр в России), то увидим, что актуальный пользовательский рейтинг новинки рухнул ниже 50 %, что иначе как катастрофой назвать невозможно. Игроки жалуются на огромное количество ошибок и недоработок, сомнительные решения в игровом процессе и явно проваленную работу по оптимизации проекта.

#sega #creative assembly #total war warhammer iii
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