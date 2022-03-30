Но не поздно ли?

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

О том, что студия Riot Games подумывает о возможности выпуска консольных версий своего сетевого боевика Valorant, представители компании сообщали ещё в начале лета 2020 года. По всей видимости, без дела эти годы студия не сидела, и значительно продвинулась на пути к реализации своей идеи. В частности, внимательные пользователи Сети заметили, что в штат Riot Games требуется дизайнер для сетевой AAA-игры для консолей.

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Безусловно, данная находка может снавести на мысль о том, что студия потихоньку корпит над неким совершенно новым проектом, однако в реальности, скорее всего, речь идёт о консольном «порте» Valorant. Во-первых, как мы уже говорили, о соответствующих планах было известно ещё с позапрошлого года. Во-вторых, открывая своё новое подразделение в городе Белвью, руководство Riot Games отметило, что основной приоритет данного коллектива будет отдан именно поддержке Valorant.

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Стоит отметить, что в долгосрочной перспективе Valorant оказался вполне неплохой заменой для Counter-Strike Global Offensive, поскольку именно с данным популярным боевиком у творения Riot наблюдается наибольшее количество совпадений в плане игрового процесса.