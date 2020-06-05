Во вторник состоялся релиз условно-бесплатного соревновательного шутера Valorant от Riot Games. Игра доступна исключительно на персональных компьютерах, поэтому вполне закономерно, что пользователи начали любопытствовать, нет ли у студии планов по выпуску Valorant на консолях.

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Ответ исполнительного продюсера Valorant Анны Донлон получился воодушевляющим, но лишь отчасти. По словам продюсера, Riot Games проводит тестирования консольных версий Valorant, однако не совсем уверена, что данный проект удастся перенести и адаптировать под консольные реалии с сохранением соответствующего «экспириенса». Иными словами, разработчикам есть, над чем поразмыслить.

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Напомним, что Valorant — это сетевой боевик формата «5 на 5», в котором команды в течение нескольких раундов сражаются друг с другом и закладывают/обезвреживают местные аналоги бомб. По большей части Valorant закономерно напоминает Counter-Strike, однако игра также вобрала в себя элементы геройских шутеров вроде Overwatch, а именно — различных героев с уникальными способностями и обмундированием. По геймплею, однако, ничего общего с Overwatch шутер от Riot не имеет; чистая «контра».