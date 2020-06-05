Riot не исключает возможности выпуска Valorant на консолях
Во вторник состоялся релиз условно-бесплатного соревновательного шутера Valorant от Riot Games. Игра доступна исключительно на персональных компьютерах, поэтому вполне закономерно, что пользователи начали любопытствовать, нет ли у студии планов по выпуску Valorant на консолях.
Ответ исполнительного продюсера Valorant Анны Донлон получился воодушевляющим, но лишь отчасти. По словам продюсера, Riot Games проводит тестирования консольных версий Valorant, однако не совсем уверена, что данный проект удастся перенести и адаптировать под консольные реалии с сохранением соответствующего «экспириенса». Иными словами, разработчикам есть, над чем поразмыслить.
рекламаНапомним, что Valorant — это сетевой боевик формата «5 на 5», в котором команды в течение нескольких раундов сражаются друг с другом и закладывают/обезвреживают местные аналоги бомб. По большей части Valorant закономерно напоминает Counter-Strike, однако игра также вобрала в себя элементы геройских шутеров вроде Overwatch, а именно — различных героев с уникальными способностями и обмундированием. По геймплею, однако, ничего общего с Overwatch шутер от Riot не имеет; чистая «контра».
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила