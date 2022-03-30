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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Ubisoft рассказала, что ждёт игроков в Anno 1800 в рамках четвёртого сезона контентной поддержки
Коротко говоря, ничего особо серьезного, но должно быть интересно.
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Градостроительная стратегия Anno 1800 оказалась столь удивительно популярной в долгосрочной перспективе, что Ubisoft не осталось ничего другого, как обеспечивать проект всё новым и новым (и, безусловно, платным) контентом. Сегодня продолжается уже четвёртый год контентной поддержки проекта, и вот, французская компания рассказала и показала, что игроков ждёт в его рамках.

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Итак, всего в этом году выйдет три дополнения. Релиз первого назначен уже на 12 апреля, и оно будет полностью посвящено сельскому хозяйству с продажей товаров в Европу. Летом планируется выход второго дополнения четвёртого сезона; главной темой станут дирижабли, с помощью которых игроки смогут «соединять» свои разрозненные острова. Наконец, ближе к концу года — осенью или даже в декабре — выйдет третье и последнее дополнение, которое расскажет нам о промышленной революции и мощном экономическом росте.

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Иными словами, должно быть интересно. Напомним, что Anno 1800 появилась на свет в апреле 2019-го и получила очень тёплые отзывы пользователей. Что на фоне откровенно провальных предыдущих двух частей серии выглядит как настоящее спасение франшизы.

#ubisoft #blue byte #anno 1800
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