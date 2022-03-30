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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Вице-президент Valve по маркетингу покинул компанию после 22 лет работы
Потому что ну сколько можно, в самом деле.
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В Valve осталось не так много ветеранов, проработавших в компании двадцать и более лет. Сегодня пользователи деловой социальной сети LinkedIn заметили, что один из последних «древних» сотрудников — вице-президент компании по маркетингу и связям с общественностью Даг Ломбарди — покинул Valve после двадцати двух лет работы.

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Хотя имя Дага Ломбарди многим ни о чём не говорит, но вот его лицо все фанаты творчества Valve видели неоднократно: именно он встречает нас при запуске Half-Life с вентилем в глазу.

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В настоящее время Valve занята производством и доставкой своих портативных ПК Steam Deck, призванных стать конкурентами для гибридной консоли Nintendo Switch. Что касается игр, то официально компания ничего не объявляла, но вот утечки гласят, что в планах «Клапанов» находятся четыре проекта, среди которых сетевая игра Citadel, продолжение Half-Life Alyx, порт CSGO на более современный движок Source 2, а также новая игра во вселенной Portal.

#valve
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