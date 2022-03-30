Компания My.Games опубликовала статистический отчёт касательно размеров российского игрового рынка по итогам прошлого года. Очевидно, данный отчёт имеет две задачи: во-первых, показать, насколько существенен рынок игр в России, и во-вторых, как следствие, продемонстрировать, чего себя лишают издатели и разработчики, закатившие на фоне известных событий истерику и объявившие о приостановке дальнейших продаж своих игр российским геймерам.
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Из отчёта следует, что на протяжении последних четырёх лет рынок игр в России неуклонно рос, причём наиболее стремительно свою долю в общей статистике увеличивал именно мобильный сегмент. В целом на сегодняшний день сегмент PC-игр в России остаётся безусловным лидером, на долю которого приходится почти половина (48,1 %) всей выручки. На втором месте расположился сегмент мобильных игр, объём выручки которых за прошлый год составляет 43,1 %.
Что же до консолей, то их доля, конечно, заметно больше статистической погрешности, но полностью затмевается компьютерами и «мобилками», составляя по итогам прошлого года всего 8,7 %.
Важно понимать, что если тенденция сохранится, то сегмент мобильных игр обгонит PC-сегмент. А тенденция существенная: с 32,4 млрд рублей в 2018 году до 76,5 рублей в прошлом. Для сравнения, за тот же самый период сегмент PC-игр вырос всего на 25 млрд рублей, а консолей — менее чем на 2 млрд рублей.
Насколько сильно «просядет» рынок игр в России после «исхода» с него всех крупных и не только издателей, неясно. Одно очевидно: бороздящих интернет-моря под «Весёлым Роджером» россиян станет многократно больше. Как говорится, каков привет — таков и ответ. И никак иначе.