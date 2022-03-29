Тут нужно было вставить цитату про «В чём сила, брат?»

В период с 24 по 27 марта фильмы «Брат» и «Брат 2» смогли заработать в российском прокате более 44 миллионов рублей. Кинокартины, ставшие классикой российского кинематографа, были выпущены в повторный проект на фоне отмены зарубежных премьер и с целью поддержки отечественных кинотеатров.

реклама

Глава компании «СТВ» и продюсер Сергей Сельянов в интервью изданию «Бюллетень кинопрокатчика» дал понять, что не ожидал такого успеха. Сельянов отметил, что никто в «СТВ» не делал никаких прогнозов, но результат «превзошёл самые смелые ожидания».

«Нас впечатлило, что зрители, которые по 10–20 раз видели оба фильма на разных площадках — на VHS, DVD, телеэкранах и онлайн, — всё-таки пришли в кино. Вроде фильмы легендарные, удивляться нечему, но всё же поразительно» — отметил Сергей Сельянов.

Продюсер также добавил, что идея перевыпусков, которыми вынуждены сейчас заниматься прокатчики, продюсеры и кинотеатры, оказались «не такой уж безнадёжной идеей, как это представлялось ещё недавно».

Представитель «СТВ» рассказал, что посмотреть «Брат» и «Брат 2» пришли не только фанаты фильмов, но и новички — то есть, те, кто посмотрел всё в первый раз.

Первая часть в повторном прокате вышла на третьей место по сборам за выходные, уступив только новинкам «Анчартед: на картах не значится» и «Финник». Сиквел занял не менее почётное восьмое место с 12 миллионами сборов.

анонсы и реклама -70000р на RTX 3060 -100 000р на RTX 3070 в Ситилинке Core i9 11900K вдвое подешевел Core i7 11700 вдвое подешевел Core i3 на треть подешевел в Ситилинке RTX 3080 со скидкой 135 000р в Ситилинке 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза В ДВА раза подешевел Ryzen 5 5600X -70 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке i9 12900Kf со скидкой 60 тр Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь

Компания «СТВ» планирует выпустить в российский прокат другие работы режиссёра Алексея Балабанова: «Жмурки», «Про уродов и людей» и «Мне не больно». Зрители смогут также увидеть анимационные фильмы, «Алёша Попович и Тугарин Змей».