За два дня до релиза Weird West его разработчики из WolfEye Studios опубликовали пятый и, по всей видимости, уже последний видеодневник разработки. Основной темой свежего выпуска стали принимаемые игроком решения и то, как они повлияют на игровой мир Weird West и развитие игровых событий.
реклама
По словам разработчиков, Weird West «запоминает» всё, что произошло в каждой игровой локации. Так, например, безжалостное истребление всех жителей города со временем превратит данное поселение в город-призрак: никакого «респауна» всех неигровых персонажей и восстановления построек, как будто ничего не произошло, не будет. Навсегда город пустым, конечно, не останется, но и моментального чудесного «воскрешения» тоже не произойдёт.
То же самое касается и отношений с местными жителями: если вы добры к ним, то вы всегда будете желанным гостем в посёлке. Если же от вас будут исходить неприятности, то «не удивляйтесь, если вас настигнут последствия».
Релиз Weird West состоится в четверг, 31 марта.