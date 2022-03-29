Многое из этого мы, впрочем, уже видели.

За два дня до релиза Weird West его разработчики из WolfEye Studios опубликовали пятый и, по всей видимости, уже последний видеодневник разработки. Основной темой свежего выпуска стали принимаемые игроком решения и то, как они повлияют на игровой мир Weird West и развитие игровых событий.

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По словам разработчиков, Weird West «запоминает» всё, что произошло в каждой игровой локации. Так, например, безжалостное истребление всех жителей города со временем превратит данное поселение в город-призрак: никакого «респауна» всех неигровых персонажей и восстановления построек, как будто ничего не произошло, не будет. Навсегда город пустым, конечно, не останется, но и моментального чудесного «воскрешения» тоже не произойдёт.

То же самое касается и отношений с местными жителями: если вы добры к ним, то вы всегда будете желанным гостем в посёлке. Если же от вас будут исходить неприятности, то «не удивляйтесь, если вас настигнут последствия».

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Релиз Weird West состоится в четверг, 31 марта.