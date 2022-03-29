Хотя это надо было сделать ещё в 2020-м.

В начале августа 2020 года в продажу поступила гоночная аркада Fast & Furious Crossroads по знаменитой франшизе «Форсаж». К сожалению, проект оказался глубоко вторичным, если не сказать третичным — как по форме, так и по содержанию — о чём сразу же после релиза и заявили игроки, которых набралось всего несколько десятков за всё это время.

реклама

Что ж, пора признать очевидное: перед нами тотальный провал по всем критериям, и сегодня разработчики проекта это официально подтвердили. С 29 марта все продажи Fast & Furious Crossroads прекратятся. Доступ к уже купленным копиям, в том числе к тем, что будут приобретены с сегодняшнего дня вплоть до указанной даты, сохранится вместе со всеми игровыми режимами, включая сетевые.

Стоит отметить, что Fast & Furious Crossroads стала одной из самых низкооценённых игр 2020 года, хотя «конкуренция» в этом плане полтора года назад была отнюдь не шуточная.