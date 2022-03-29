Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Провальную Fast & Furious Crossroads по мотивам «Форсажа» через месяц снимут с продажи
Хотя это надо было сделать ещё в 2020-м.
анонсы и реклама
RTX 3060 подешевела в ДВА раза
RTX 3050 MSI подешевела на треть
455 000р скидка на топ карту NVIDIA
Более чем ВДВОЕ подешевела RTX 3080 ASUS
Вдвое упала цена <b>RX 6500XT </b>

В начале августа 2020 года в продажу поступила гоночная аркада Fast & Furious Crossroads по знаменитой франшизе «Форсаж». К сожалению, проект оказался глубоко вторичным, если не сказать третичным — как по форме, так и по содержанию — о чём сразу же после релиза и заявили игроки, которых набралось всего несколько десятков за всё это время.

реклама

Что ж, пора признать очевидное: перед нами тотальный провал по всем критериям, и сегодня разработчики проекта это официально подтвердили. С 29 марта все продажи Fast & Furious Crossroads прекратятся. Доступ к уже купленным копиям, в том числе к тем, что будут приобретены с сегодняшнего дня вплоть до указанной даты, сохранится вместе со всеми игровыми режимами, включая сетевые.

Стоит отметить, что Fast & Furious Crossroads стала одной из самых низкооценённых игр 2020 года, хотя «конкуренция» в этом плане полтора года назад была отнюдь не шуточная.

анонсы и реклама
-70000р на RTX 3060
-100 000р на RTX 3070 в Ситилинке
Core i9 11900K вдвое подешевел
Core i7 11700 вдвое подешевел
Core i3 на треть подешевел в Ситилинке
RTX 3080 со скидкой 135 000р в Ситилинке
32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза
В ДВА раза подешевел Ryzen 5 5600X
-70 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке
Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке
i9 12900Kf со скидкой 60 тр
Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь

#slightly mad studios #fast & furious crossroads
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z690 Godlike
13
Как я испортил и починил обратно карту захвата исправляя ошибки производителя
9
Ученые выяснили, как гены родителей влияют на формирование поведения и когнитивные функции детей
3
Дисковая версия Windows 11 стоит всего 15.60 доллара на последней распродаже марта 2022 года
Shadow warrior 3: краткий обзор и тестирование на системе i7-8700T + GTX 1070
4
Обзор робота-пылесоса ILIFE A11
10
О Сиренах вселенной Borderlands
3
Мои впечатления от игры Life Is Strange. Часть первая
+
Мои впечатления от игры Life Is Strange: Before The Storm. Часть третья
+

Сейчас обсуждают

Игорь Костыльков
19:58
Кто пустил кремлеботов на сайт? Это уже какая по счету статейка, где лижут жопу властям рф и поливают грязью всех остальных.
Спутниковой интернет Starlink Илона Маска показал разочаровывающую скорость – падение до 1.2 Мбит/с
strazh666
19:56
Все строители сейчас заблокированы в Мариуполе.
Роскомнадзор проверит качество блокирования запрещенных ресурсов
wolfire
19:53
народный хопер 5030 его порвёт на текстолит
Суперфлагман GeForce RTX 3090Ti прошёл первые тесты – на что способна новая видеокарта по мнению TPU
janukovixlox
19:52
Биткоин приближается к $48 000, а эксперты Cryptonews ожидают рост курса Эфира в ближайшие месяцы
ахахах
19:51
из европы допустим,чтоб попасть в японию или ю.корею надо в обход России через индийский океан теперь летать и жечь лишнее топливо.Тут любой подобный рейс в лишнее топливо упирается,и соответственно в...
Перелет из Гонконга в Нью-Йорк станет самым длинным в мире из-за обхода России
wolfire
19:51
ну да топ топом, но нахер оно надо, даже если есть деньги, но нет цели брать самый топ, нет смысла +150 Вт, а прибавка фпс не занчительна
Суперфлагман GeForce RTX 3090Ti прошёл первые тесты – на что способна новая видеокарта по мнению TPU
Andreika
19:48
экстремальная конструкция с прямым питанием. Очень интересно. В других платах питание кривое/через жёппу/через видик и ссд?
MSI выпустила специальное обновление BIOS для материнских плат серии 600
Герц
19:42
что, перемоги только в инете остались, пока в реале укровояк денацифицируют десятками тысяч, а хрючландия "все", прекратила свое существование как государство?
Роскомнадзор проверит качество блокирования запрещенных ресурсов
Mr. Night
19:40
Давно пора, если честно, особенно на фоне грядущего запрета поставок смартфонов в Россию на Андроиде с GMS. РОССИЯ! ПУТИН! СУВЕРЕНИТЕТ!
В России появится NashStore — отечественный магазин приложений для Android
ахахах
19:40
щас 55 будет он,а ты по 85 всё ищешь
Перелет из Гонконга в Нью-Йорк станет самым длинным в мире из-за обхода России
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем