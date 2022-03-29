До релиза Sniper Elite 5 остаётся ещё два месяца, и Rebellion закономерно начинает усиливать предпродажную подготовку. Сегодня, например, нашему вниманию был представлен свежий видеоролик, в котором главный герой проекта, боец Карл Фейрбёрн, демонстрирует своё снайперское искусство, пользуясь при этом самыми разными видами стрелкового оружия.
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В Sniper Elite 5 мы отправимся в оккупированную Францию 1944 года и должны будем помочь местному сопротивлению в борьбе с немецкими захватчиками. Впрочем, эта задача далеко не самая главная: в абсолютном приоритете у Фейрбёрна стоит раскрытие тайны сверхсекретной операции «Кракен». Очевидно, нам необходимо всеми силами не дать этого «Кракена» выпустить.
Релиз Sniper Elite 5 назначен на 26 мая на всех актуальных платформах.