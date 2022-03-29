И это вполне логично.

Сегодня Sony официально представила обновлённую версию PS Plus, в дорогих тарифных планах которой подразумевается доступ к каталогу из сотен различных видеоигр. Согласно заявлению компании, в каталог войдут популярные и любимые многими проекты, что сразу же породило в головах геймеров мысль о том, что в подписку также собираются включать и новинки. К сожалению, пойти по пути Microsoft в этом направлении Sony пока не готова.

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Как сообщил глава PlayStation Джим Райан, раньше Sony не выпускала новые игры одновременно с открытием доступа к ним по подписке, и с обновлённой PS Plus компания так поступать тоже не собирается. По словам Райана, подобный подход может повредить производственному циклу и инвестиционным процессам, что приведёт к «эффекту домино», от которого пострадают непосредственно геймеры.

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С другой стороны, Райан признаёт, что мир меняется очень быстро, и многие вещи, которые ранее казались невозможными, постепенно становятся реальностью. Проще говоря, Sony пока не хочет лишать себя сверхприбылей при продаже игр-блокбастеров вследствие того, что неясно, как вообще подписочный сервис себя покажет в обозримой перспективе.