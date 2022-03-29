Соответствующие мероприятия будут проведены до 31 марта.

Издание «Коммерсантъ» сообщает, что Роскомнадзор требует у российских операторов связи провести проверку заблокированных интернет-ресурсов. Отдельные интернет-компании стали получать соответствующие письма, в которых предлагается провести нужные мероприятия до 31 марта.

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Напомним, за последние 30 дней РКН заблокировал несколько десятков интернет-ресурсов. По мнению экспертов, оборудование может быть установлено на сетях не всех операторов и может работать со сбоями. В будущем ситуация может быть ухудшена из-за дефицита комплектующих.

Один из методов блокировки — ТСПУ, которые Роскомнадзор устанавливает на сетях операторов по закону «о суверенном интернете», вступившем в силу с 1 ноября 2019 года. ТСПУ — это оборудование для глубокой фильтрации трафика (DPI). Источник «Коммерсанта» утверждает, что сейчас РКН пытается выяснить, насколько эффективно ТСПУ блокирует Facebook, Instagram и Twitter.

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По словам всё того же источника, блокировки проводятся не только через ТСПУ, но и силами операторов. Но один из операторов утверждает, что все блокировки Роскомнадзор осуществляет самостоятельно.