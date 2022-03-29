На случай, если кто-то вдруг считал, что данный проект хоть кому-то нужен.

Call of Duty Vanguard провалилась по всем критериям без исключения: и в плане продаж, и в плане игрового процесса, и сюжетной линии. В игре плохо всё, и оспариванию данный факт не подлежит. Впрочем, если кто-то ещё считает, что Vanguard вышла вполне неплохой игрой, то об обратном практически прямым текстом сегодня заявили разработчики из Sledgehammer при содействии Activision.

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Итак, с завтрашнего дня, 30 марта, ровно на две недели — вплоть до 13 апреля — Call of Duty Vanguard становится бесплатной. Речь, справедливости ради, идёт исключительно о сетевом режиме проекта: обеспечивать бесплатный доступ к одиночным кампаниям в современной игровой индустрии не принято, поскольку это делает дальнейшую продажу игры полностью бессмысленной даже для тех, кто ценит в Call of Duty только сюжетные кампании.

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Поскольку Vanguard провалилась так сильно, что о существовании данного проекта рекомендуется поскорее забыть, стоит напомнить, каковы у Activision планы на будущее франшизы Call of Duty: сейчас вовсю готовится мобильная версия Call of Duty Warzone, а вот «большая» игра серии, по слухам, в этом году впервые за огромный промежуток времени пропустит свою очередь.