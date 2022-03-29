Почему «некстген» в кавычках — должно быть понятно.

За валом отдельных развивающих в разработчиках гордость новостей о том, что та или иная игра теперь «nextgenready™» оказалось, данному статусу до сих пор не соответствует одна из самых популярных королевских битв на планете — Apex Legends. Что ж, представители Respawn Entertainment и Electronic Arts сообщили, что уже сегодня это безобразие закончится: именно 29 марта Apex Legends получит свежее обновление, которое помимо всего прочего добавит те самые визуальные усовершенствования для консолей текущего поколения, которые большинство журналистов по каким-то плохо нам понятным причинам продолжают именовать «некстгеном».

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Итак, с сегодняшнего дня в Apex Legends на Xbox Series и PlayStation 5 появится полноценная поддержка разрешения 4K при 60 кадрах в секунду, функция HDR, теневые карты более высокого разрешения, а также повышенная дальность прорисовки.

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На этом работа по «некстгенизации» Apex Legends не закончится: в будущих обновлениях разработчики рассчитывают повысить рабочую частоту кадров на PS5 и Xbox Series до 120 fps, добавить поддержку адаптивных триггеров и тактильной отдачи, а также внести улучшения в визуальной и звуковой частях.