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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Apex Legends ждёт «некстген»-обновление с повышенной дальностью прорисовки и HDR
Почему «некстген» в кавычках — должно быть понятно.
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За валом отдельных развивающих в разработчиках гордость новостей о том, что та или иная игра теперь «nextgenready™» оказалось, данному статусу до сих пор не соответствует одна из самых популярных королевских битв на планете — Apex Legends. Что ж, представители Respawn Entertainment и Electronic Arts сообщили, что уже сегодня это безобразие закончится: именно 29 марта Apex Legends получит свежее обновление, которое помимо всего прочего добавит те самые визуальные усовершенствования для консолей текущего поколения, которые большинство журналистов по каким-то плохо нам понятным причинам продолжают именовать «некстгеном».

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Итак, с сегодняшнего дня в Apex Legends на Xbox Series и PlayStation 5 появится полноценная поддержка разрешения 4K при 60 кадрах в секунду, функция HDR, теневые карты более высокого разрешения, а также повышенная дальность прорисовки.

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На этом работа по «некстгенизации» Apex Legends не закончится: в будущих обновлениях разработчики рассчитывают повысить рабочую частоту кадров на PS5 и Xbox Series до 120 fps, добавить поддержку адаптивных триггеров и тактильной отдачи, а также внести улучшения в визуальной и звуковой частях.

#electronic arts #respawn entertainment #apex legends
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