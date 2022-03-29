На Android это было сделано раньше.

Компания Blizzard сообщила об открытии предварительных регистраций для Diablo Immortal на iOS. Работает это предельно простым образом: ожидающие релиза игры могут оформить предзаказ в App Store, чтобы после получить уведомление о выходе. В магазине Google Play приём таких заявок начался чуть раньше.

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Сам по себе сбор предварительных регистраций — штука скучная, поэтому разработчики попытались его разнообразить путём внедрения и запуска простой акции. Итак, если Diablo Immortal наберёт 30 миллионов предзаказов, но все игроки получат в награду декоративную Хорадримскую броню. Для получения данного набора также важно будет пройти обучение в течение первого месяца после релиза игры.

По здешней легенде, комплект брони посвящён братству хорадримов — древнему ордену магов и чародеев, избранных архангелом Тираэлем. Он окружает воина «золотой аурой совершенства» и трансформируется в соответствии с боевыми навыками своего владельца, создавая неповторимый образ для каждого класса.

Изменение внешнего вида искателя приключений — важная тема для разработчиков Diablo Immortal, поэтому ей уделено особое внимание в отдельном материале. Будут косметические преображения внешнего вида героя и привязанные к смене класса.

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Напомним, Diablo Immortal — это условно-бесплатный мобильный экшен, разрабатываемый компанией Blizzard. Точная дата выхода проекта на iOS и Android будет объявлена когда-нибудь потом.