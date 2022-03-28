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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Для Evil Dead The Game должно вполне хватить Core i7-7700 и GeForce GTX 1070 Ti
По крайней мере, таковы рекомендованные системные требования, раздобытые СМИ.
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Ровно полтора месяца остаётся до релиза сетевого хоррор-боевика Evil Dead The Game, и изданию PCGamesN удалось раздобыть информацию о рекомендованных системных требованиях проекта. Забегая немного вперёд, отметим, что требования к компьютеру у игры относительно щадящие: «предтоповой» конфигурации образца 2016 года вполне хватит, чтобы с комфортом окунуться в мир «Зловещих мертвецов».

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Рекомендованные требования:

  • процессор: AMD Ryzen 5 2600X или Intel Core i7-7700;
  • 16 Гбайт оперативной памяти;
  • видеокарта: AMD Radeon RX 5600 XT или NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti;
  • операционная система Windows 10.

Информации о требуемом объёме свободного пространства на накопителе не представлено, да и, справедливости ради, не столь это важно: вряд ли Evil Dead The Game «сожрёт» больше сотни гигабайт, а всё, что меньше или равно данному показателю, сегодня вполне терпимо.

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Релиз Evil Dead The Game назначен на пятницу, 13-е мая.

#saber interactive #evil dead the game #boss team games
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