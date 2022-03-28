В России разработана информационная инфраструктура для поддержания безотказной работы российской информационных ресурсов. Система Национального удостоверяющего центра обеспечивает выпуск TLS-сертификатов с применением российских и иных криптографических алгоритмов.
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И.о. директора ФГАУ НИИ «Восход» Максим Рымар по этому поводу заявил следующее:
«По поручению Минцифры России на базе Национального удостоверяющего центра НИИ “Восход” обеспечивает возможность для российских владельцев сайтов получать сертификаты безопасности без обращения в иностранные удостоверяющие центры, что актуально в условиях санкционной политики.
Любое юридическое лицо или орган государственной власти может бесплатно получить один или несколько TLS-сертификатов и встроить их в свои информационные ресурсы. Получить сертификат можно в онлайн-режиме через портал госуслуг в течение 5 рабочих дней».
Напомним, TLS/SSL-сертификаты используются для обеспечения безопасного соединения по протоколу HTTPS между интернет-ресурсом и браузером пользователя с целью защиты передаваемых данных от перехвата и подмены. В случае отсутствия такого сертификата веб-браузеры блокируют доступ к интернет-ресурсу. Сейчас работу российских сертификатов поддерживают отечественные браузеры «Яндекс.браузер» и «Атом».
Получение сертификатов НУЦ обеспечивает защиту российских пользователей от угроз в интернет-пространстве, а также гарантирует суверенитет и целостность передаваемых данных между государственными органами, организациями и гражданами. Разработку системы Национального удостоверяющего центра ведет подведомственный Минцифры России НИИ «Восход».