Что они такого могут сделать, на что неспособна Bethesda?

Взаимовыручка и распределение труда в игровой индустрии нередко позволяет крупным проектам получать новый контент в куда более приемлемые промежутки времени, чем если бы этого распределения не происходило. По всей видимости, Bethesda Game Studios уже маленько «выдохлась», поэтому на помощь её пришёл коллектив Double Eleven, известный своей вспомогательной работой над Rust, Prison Architect и другими проектами.

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Согласно заявлению Double Eleven, студия будет помогать Bethesda в создании новых «испытаний» для фанатов Fallout 76. Что скрывается за этим термином конкретно в отношении данного популярного онлайн-проекта в знаменитой вселенной, сказать пока трудно.

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Напомним, что Bethesda намеревается поддерживать Fallout 76 как минимум до конца года: в игре будут появляться новые локации, экипировка, противники и прочее.