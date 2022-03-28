Меньше, чем через месяц.

Вот уже два с половиной года Postal 4 No Regerts (опечаток нет, у игры нарочито такое название) пребывает в Steam по программе раннего доступа. За это время проект получил множество тёплых отзывов, завоевал статус достойного преемника культовой Postal 2, ну и получил массу различных обновлений. Что ж, пора и честь знать: сегодня разработчики из Running With Scissors сообщили о том, что игра выберется из раннего доступа, или, выражаясь иными словами, переживёт полноценный релиз, уже 20 апреля.

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Напоминаем, что события в Postal 4 разворачиваются спустя несколько лет после событий, приведших к полному опустошению города Парадиз. Мы вновь играем за чокнутого Чувака, который ни о чём не жалеет и пребывает в счастливом (для себя, но не для окружающих) безумии.

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Данный проект стал подтверждением того факта, что при разработке игр не надо придумывать ничего лишнего: достаточно соблюдать критерии, которые привели к успеху предыдущей части. Что же до Postal 3, то Running With Scissors рекомендует её... забыть. Просто забыть. Будто такой игры и не существовало. И мы это предложение охотно принимаем: есть только Postal, Postal 2 и Postal 4.