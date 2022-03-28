Вопросы возникли у «Ростелекома», Сбербанка, «Росатома» и не только.

Издание «Коммерсантъ» сообщает, что Минцифры доработает проект постановления правительства об эксперименте по предоставлению прав на использование свободного ПО, разработанный государством.

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Стало известно, что постановление было раскритиковано представителями «Ростелекома», Сбербанка и «Росатома». Дополнительные вопросы появились в части обсуждения прав государства на модифицированные версии ПО — у экспертов есть опасения насчёт того, будет ли на проект вообще спрос.

В проекте постановления содержится информация о том, что к декабрю текущего года должен быть создан национальный репозиторий открытого ПО, оператором которого станет АНО «Открытый код». В данном репозитории планируется размещать открытый исходный код программного обеспечения, разработанного МВД, Росреестром, Минцифры, органами субъектов РФ и коммерческими компаниями (последние могут подключиться к инициативе на добровольных началах).

В самом проекте заинтересованы «Ростелеком», Сбербанк, «Росатом» и ряд исследовательских центров, но у них есть ряд замечаний. Так, в «Ростелекоме» считают, что компании будут использовать открытый государственный код для создания программных продуктов, которые станут потом продавать в составе проприетарных решений (в том числе, государству).

Также возникли вопросы к правовому статусу национального репозитория. Непонятно, станет ли он государственной информационной системой или же будет реализован в виде веб-сайта. После обсуждения всех замечаний было принято решение о необходимости доработки проекта.

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Важно также понимать, что большинство открытых лицензий не предусматривают или прямо запрещают использование открытого кода в проприетарном ПО, так как это ведет закрытию исходного кода от пользователей, но в постановлении не описаны условия распространения версий ПО: «Это в конечном итоге обязательно приведет к закрытию кода».