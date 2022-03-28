Microsoft сообщила, что в рамках партнёрской программы поддержки инди-разработчиков ID Xbox было выплачено более $2,5 миллиарда за всё время. Программу запустили девять лет назад, а за последние три года доход от инди-игр с поддержкой ID Xbox вырос в два раза.
реклама
В отдельном сообщении на сайте редмондцев указывается, что все результаты работы партнёрской программы превзошли «самые смелые ожидания».
Если перейти к более конкретным цифрам, то за девять лет существования ID Xbox к программе подключилось 4600 разработчиков из 94 стран. Причём, тысяча из них подключилась только в последние два года.
Результаты деятельности сообщества инди-разработчиков под патронажем Microsoft на сегодняшний день выглядят довольно убедительно: выпущено более 3 тысяч инди-проектов. Разумеется, это число будет расти и дальше. Огромное значение в развитии инди-девелопмента имеет подписочный сервис Game Pass.
В сообщении по поводу успехов ID Xbox команда поддержки также напомнила о сервисе ID Azure, который позволит разработчикам запускать любые игры на облачной платформе Microsoft.