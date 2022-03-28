В середине декабря прошлого года отечественная студия Cats Who Play вместе с издательством Slitherine анонсировали стратегическую игру Terminator Dark Fate — Defiance, посвящённую спасению остатков человечества после восстания машин. Всё вроде шло неплохо, но по Сети начали гулять слухи о якобы отстранении «кошачьего» коллектива от разработки. К сожалению, перед нами очередной пример сбывшихся слухов: на днях представители Cats Who Play сообщили на своей VK-странице о том, что их коллектив действительно больше не является разработчиком данного проекта.
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По словам представителей студии, все наработанные материалы по игре были переданы издателю в лице Slitherine — так было оговорено в контракте. Издательство при этом либо найдёт новый коллектив, либо продолжит разработку самостоятельно.
Причинами, по которым произошёл разрыв отношений между «котиками» и «слизеринцами», девелоперы не поделились. Хотелось бы верить, что это не связано с известными событиями и связанной с ними истерикой коллективного Запада.