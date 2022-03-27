Разработчики из TeamKill Media опубликовали сюжетный трейлер Quantum Error — хоррора, в котором центр квантовых исследований подвергается нападению неизвестного существа, после чего в здании начинается пожар и всё самое плохое.
реклама
Главный герой — и есть пожарный, котором придётся в составе группы коллег взять в руки уже не привычный инструмент для устранения огня, а большую пушку. Описывать увиденное в ролике сложно: перед нами довольно заурядно смонтированный визуальный ряд, в котором сюжетные вставки мирно соседствуют с геймплейными кадрами.
Авторы Quantum Error считают особенно важным упомянуть тот факт, что игра разрабатывается на базе движка Unreal Engine 5. Данное решение было предпринято в сентябре прошлого года. Разработчики также напоминают, что увиденное в трейлере не отвечает финальному видению проекта — охотно верим, ведь к анимации лиц здешних персонажей могут возникнуть вопросы.
Quantum Error должна выйти на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X и S, дата релиза будет объявлена дополнительно.