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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Геймплейный трейлер Quantum Error — хоррора с главным героем-пожарным
Мрачно и почти стильно.
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Разработчики из TeamKill Media опубликовали сюжетный трейлер Quantum Error — хоррора, в котором центр квантовых исследований подвергается нападению неизвестного существа, после чего в здании начинается пожар и всё самое плохое.

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Главный герой — и есть пожарный, котором придётся в составе группы коллег взять в руки уже не привычный инструмент для устранения огня, а большую пушку. Описывать увиденное в ролике сложно: перед нами довольно заурядно смонтированный визуальный ряд, в котором сюжетные вставки мирно соседствуют с геймплейными кадрами.

Авторы Quantum Error считают особенно важным упомянуть тот факт, что игра разрабатывается на базе движка Unreal Engine 5. Данное решение было предпринято в сентябре прошлого года. Разработчики также напоминают, что увиденное в трейлере не отвечает финальному видению проекта — охотно верим, ведь к анимации лиц здешних персонажей могут возникнуть вопросы.

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Quantum Error должна выйти на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X и S, дата релиза будет объявлена дополнительно.

#quantum error #teamkill media
2
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wwr222
20:26
Я сейчас тебе и - и + поставил, работает...
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Стас Михайлов
20:25
вот закрывать как раз придется, потому что соловья смотрит аудитория на порядок меньше кол-вом, чем того же невзорова. Про дизы насмешил
Роскомнадзор: YouTube нарушает ключевые принципы свободного распространения информации
Стас Михайлов
20:24
ну вот и слушай, а нам на+уй этот бред не нужен
Роскомнадзор: YouTube нарушает ключевые принципы свободного распространения информации
Стас Михайлов
20:22
а на рутубе к примеру невзорова не тронут?
Роскомнадзор: YouTube нарушает ключевые принципы свободного распространения информации
Стас Михайлов
20:21
печалька, но это не боты, у нас реально мордор тут
Роскомнадзор: YouTube нарушает ключевые принципы свободного распространения информации
shuler37
20:21
Это для умных. Для тупых пусть будут пожарники.
Геймплейный трейлер Quantum Error — хоррора с главным героем-пожарником
SeTi2019
20:21
"По мнению Роскомнадзора, администрация сервиса ограничивает существование альтернативных мнений" То есть сам Роскомпозор обозначает российские новости всего лишь как АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ... Вот это поворот
Роскомнадзор: YouTube нарушает ключевые принципы свободного распространения информации
wwr222
20:20
Повезло :))
Роскомнадзор: YouTube нарушает ключевые принципы свободного распространения информации
Стас Михайлов
20:20
вот чем поганый наш человек: он сам себе хочет пролетарского гвоздя в стул и чтобы ему гайки закрутили по самые помидоры
Роскомнадзор: YouTube нарушает ключевые принципы свободного распространения информации
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