На дворе очередной вечер воскресенья, означающий, что Valve в обязательном порядке опубликует свежую статистику чарта продаж в Steam. Надежды на какие-то изменения опять были вдребезги разбиты, поскольку безусловным лидером продаж по итогам недели с 21 по 27 марта опять числится «соулслайк» Elden Ring. Таким образом, последнее творение студии FromSoftware вот уже пятую неделю подряд не уступает никому лидирующую позицию.
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Примечательно, что ситуация в чарте продаж Steam находится в застое не только в отношении Elden Ring, но и в отношении десятки лидеров в целом: по сравнению со статистикой чарта на прошлой неделе изменений в ней практически не произошло. Разве что Ghostwire Tokyo, релиз которой состоялся в минувшую пятницу, смогла зафиксироваться на четвёртой и восьмой строчках.
В целом десятка лидеров выглядит следующим образом:
- Elden Ring;
- Steam Deck;
- It Takes Two;
- Ghostwire Tokyo;
- Valve Index VR Kit;
- Core Keeper;
- Dread Hunger;
- Ghostwire Tokyo (предзаказ);
- Red Dead Redemption 2;
- LEGO Star Wars The Skywalker Saga.
Существует призрачная надежда на то, что Ghostwire Tokyo выйдет в лидеры по итогам уже следующей недели, однако статистика гласит о том, что старт нового проекта от Tango Gameworks в Steam оказался очень слабым: с пиковым «онлайном» на первых выходных, едва превысившим 14 тысяч пользователей.