Разве что Ghostwire Tokyo стартовала с четвёртой позиции. Скучно, девочки.

На дворе очередной вечер воскресенья, означающий, что Valve в обязательном порядке опубликует свежую статистику чарта продаж в Steam. Надежды на какие-то изменения опять были вдребезги разбиты, поскольку безусловным лидером продаж по итогам недели с 21 по 27 марта опять числится «соулслайк» Elden Ring. Таким образом, последнее творение студии FromSoftware вот уже пятую неделю подряд не уступает никому лидирующую позицию.

реклама

Примечательно, что ситуация в чарте продаж Steam находится в застое не только в отношении Elden Ring, но и в отношении десятки лидеров в целом: по сравнению со статистикой чарта на прошлой неделе изменений в ней практически не произошло. Разве что Ghostwire Tokyo, релиз которой состоялся в минувшую пятницу, смогла зафиксироваться на четвёртой и восьмой строчках.

В целом десятка лидеров выглядит следующим образом:

Elden Ring;

Steam Deck;

It Takes Two;

Ghostwire Tokyo;

Valve Index VR Kit;

Core Keeper;

Dread Hunger;

Ghostwire Tokyo (предзаказ);

Red Dead Redemption 2;

LEGO Star Wars The Skywalker Saga.

анонсы и реклама -160 000р на RTX 3080 ASUS -100 000р на RTX 3070 в Ситилинке Core i9 11900K вдвое подешевел В полтора раза подешевела RTX 3060 Core i7 11700 вдвое подешевел Core i3 на треть подешевел в Ситилинке RTX 3080 со скидкой 135 000р в Ситилинке 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза В ДВА раза подешевел Ryzen 5 5600X -70 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке i9 12900Kf со скидкой 60 тр Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь

Существует призрачная надежда на то, что Ghostwire Tokyo выйдет в лидеры по итогам уже следующей недели, однако статистика гласит о том, что старт нового проекта от Tango Gameworks в Steam оказался очень слабым: с пиковым «онлайном» на первых выходных, едва превысившим 14 тысяч пользователей.