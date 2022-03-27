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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Неделя новая, лидер прежний: Elden Ring всё ещё на первой строчке в чарте продаж в Steam
Разве что Ghostwire Tokyo стартовала с четвёртой позиции. Скучно, девочки.
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На дворе очередной вечер воскресенья, означающий, что Valve в обязательном порядке опубликует свежую статистику чарта продаж в Steam. Надежды на какие-то изменения опять были вдребезги разбиты, поскольку безусловным лидером продаж по итогам недели с 21 по 27 марта опять числится «соулслайк» Elden Ring. Таким образом, последнее творение студии FromSoftware вот уже пятую неделю подряд не уступает никому лидирующую позицию.

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Примечательно, что ситуация в чарте продаж Steam находится в застое не только в отношении Elden Ring, но и в отношении десятки лидеров в целом: по сравнению со статистикой чарта на прошлой неделе изменений в ней практически не произошло. Разве что Ghostwire Tokyo, релиз которой состоялся в минувшую пятницу, смогла зафиксироваться на четвёртой и восьмой строчках.

В целом десятка лидеров выглядит следующим образом:

  • Elden Ring;
  • Steam Deck;
  • It Takes Two;
  • Ghostwire Tokyo;
  • Valve Index VR Kit;
  • Core Keeper;
  • Dread Hunger;
  • Ghostwire Tokyo (предзаказ);
  • Red Dead Redemption 2;
  • LEGO Star Wars The Skywalker Saga.
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Существует призрачная надежда на то, что Ghostwire Tokyo выйдет в лидеры по итогам уже следующей недели, однако статистика гласит о том, что старт нового проекта от Tango Gameworks в Steam оказался очень слабым: с пиковым «онлайном» на первых выходных, едва превысившим 14 тысяч пользователей.

#steam #valve #elden ring
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