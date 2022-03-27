В пятницу состоялся глобальный релиз мистического экшена Ghostwire Tolyo от студии Tango Gameworks, известной своей работой над пока ещё дилогией The Evil Within. Проект с самого начала выглядел вторичным, и вот, данная мысль подтвердилась статистикой «онлайна» в Steam. Согласно итогам первых двух дней продаж, Ghostwire Tokyo получила статус если не полного провала, но близко к этому.
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Посудите сами: проект от именитой студии и ещё более именитого издателя, вокруг которого нагнетался пусть и не запредельный, но всё же «хайп», довольствуется пиковым показателем «онлайна» в Steam, равным лишь четырнадцати тысячам игроков. И это, на минуточку, в выходные, когда спрос на игры наиболее высок.
При этом важно отметить, что пользовательский рейтинг у Ghostwire Tokyo в Steam достаточно высокий, то есть с точки зрения игрового процесса новинка оказалась вполне достойным творением талантливого коллектива. Тут уж, как говорится, не повезло.