После провала New World удивительно, что это произошло только сейчас.

За многие годы своего существования Amazon Games (ранее Amazon Game Studios) произвела только один с натяжкой успешный проект — MMO-игру New World. С течением времени оценки данного продукта неуклонно снижались, а от стартового «онлайна» не осталось и следа. Образно говоря, фитилёк у игры хоть и был хорошо пропитан пиротехническими средствами, но оказался слишком коротким.

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На фоне всего этого вполне естественной выглядит новость о том, что руководитель Amazon Games Майк Фраццини объявил об уходе со своего поста. Формальная причина — желание уделить больше времени своей семье. Представители Amazon в прощальном письме отметили лидерские качества Фраццини и его высокий профессионализм.

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Аналитики же, которым не надо писать красивые слова, напротив, утверждали, что многие проблемы Amazon Games связаны именно с непрофессионализмом господина Фраццини, ведь, по сути, игровое подразделение компании возглавил человек, который ни коим образом не был связан с игровой индустрией. Как итог, из четырёх проектов Amazon Games три были либо отменены, либо закрыты вскоре после релиза. А New World, как мы уже писали выше, хоть и держится, но стремительно угасает. И от правды не убежишь.