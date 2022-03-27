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Новости Software Игнатий Колыско
Мирная стратегия-головоломка Dorfomantik покинет ранний доступ 28 апреля
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Разработчики из компании Toukana Interactive выпустили градостроительный симулятор Dorfomantik в ранний доступ около года назад, а сейчас объявили о скором выходе проекта в его финальной версии.

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В отдельной заметке раздела с игрой в Steam авторы попытались рассказать, каких успехов Dorfomantik достигла за отчётный период и как сильно она изменилась. Градостроительный симулятор обзавёлся дополнительными биомами, творческим режимом и важными геймплейными механиками.

Изначально Dorfomantik считался дебютным проектом четырёх креативно настроенных студентов. Симулятор настолько пришёлся по душе публике, что собрал несколько наград профильного мероприятия German Developer Awards 2021 в Германии, а после даже забрал награду «Лучшая инди-игра» на выставке gamescom 2021.

Сами авторы называют Dorfomantik «расслабляющей стратегией и головоломкой», в которой игрок размещает плитки для создания постоянно растущих идиллических деревенских пейзажей. Всё начинается со стопки процедурно сгенерированных плиток. Одну за другой игрок помещает верхнюю плитку из стопки в любой из доступных слотов на поле, при необходимости поворачивая их для лучшей подгонки. После этого начинают образовываться группы и комбинации ландшафтов (леса, деревни, водоёмы), а геймер получает очки в зависимости от того, насколько хорошо плитки подходят друг к другу.

По мере расширения ландшафта пользователь будет продвигаться в новые, красочные биомы и открывать заранее размещённые игровые объекты, которые открывают долгосрочные задачи. Выполняя эти задачи, можно разблокировать новые плитки, новые биомы и новые задачи.

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Видимо, такой медитативный процесс многим пришёлся по душе, ведь с момента своего появления в раннем доступе симулятор Dorfomantik собрал аж 97 % положительных отзывов в Steam из более 12,6 тысяч написанных. Полноценный релиз игры состоится 28 апреля.

#dorfomantik #toukana interactive
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