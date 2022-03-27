Созидание и умиротворение — то, что нужно.

Разработчики из компании Toukana Interactive выпустили градостроительный симулятор Dorfomantik в ранний доступ около года назад, а сейчас объявили о скором выходе проекта в его финальной версии.

реклама

В отдельной заметке раздела с игрой в Steam авторы попытались рассказать, каких успехов Dorfomantik достигла за отчётный период и как сильно она изменилась. Градостроительный симулятор обзавёлся дополнительными биомами, творческим режимом и важными геймплейными механиками.

Изначально Dorfomantik считался дебютным проектом четырёх креативно настроенных студентов. Симулятор настолько пришёлся по душе публике, что собрал несколько наград профильного мероприятия German Developer Awards 2021 в Германии, а после даже забрал награду «Лучшая инди-игра» на выставке gamescom 2021.

Сами авторы называют Dorfomantik «расслабляющей стратегией и головоломкой», в которой игрок размещает плитки для создания постоянно растущих идиллических деревенских пейзажей. Всё начинается со стопки процедурно сгенерированных плиток. Одну за другой игрок помещает верхнюю плитку из стопки в любой из доступных слотов на поле, при необходимости поворачивая их для лучшей подгонки. После этого начинают образовываться группы и комбинации ландшафтов (леса, деревни, водоёмы), а геймер получает очки в зависимости от того, насколько хорошо плитки подходят друг к другу.

По мере расширения ландшафта пользователь будет продвигаться в новые, красочные биомы и открывать заранее размещённые игровые объекты, которые открывают долгосрочные задачи. Выполняя эти задачи, можно разблокировать новые плитки, новые биомы и новые задачи.

анонсы и реклама -160 000р на RTX 3080 ASUS -100 000р на RTX 3070 в Ситилинке Core i9 11900K вдвое подешевел В полтора раза подешевела RTX 3060 Core i7 11700 вдвое подешевел Core i3 на треть подешевел в Ситилинке RTX 3080 со скидкой 135 000р в Ситилинке 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза В ДВА раза подешевел Ryzen 5 5600X -70 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке i9 12900Kf со скидкой 60 тр Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь

Видимо, такой медитативный процесс многим пришёлся по душе, ведь с момента своего появления в раннем доступе симулятор Dorfomantik собрал аж 97 % положительных отзывов в Steam из более 12,6 тысяч написанных. Полноценный релиз игры состоится 28 апреля.